Son bestial : pour un prix ridicule, vous avez des haut-parleurs Bluetooth actifs pour inonder votre salon

Pour monter un cinéma à domicile dans le salon, ces deux éléments peuvent être une première étape.

Avec cette paire d’enceintes, vous obtenez un son détaillé exceptionnel et la liberté de les utiliser sans fil.

De nos jours, beaucoup d’entre nous passent la plupart de la journée à la maison. Le télétravail nous a amenés à améliorer certains aspects de notre divertissement à domicile, tels que le son ou l’image. Le son est très important pour écouter de la musique ou ajouter une qualité sonore supplémentaire à notre télévision.

C’est pourquoi je voudrais vous recommander cette paire d’enceintes Edifier R1700BTs avec technologie Bluetooth à un prix très compétitif sur Amazon. Sur leur site officiel, le prix est assez élevé par rapport à ce que nous voyons habituellement dans d’autres stores. Ce sont des enceintes que nous pourrons utiliser aussi bien sans fil qu’avec un câble et avec différentes sources. Il est également possible d’ajouter un caisson de basse à l’aide d’un port Jack de 3,5 mm. Ainsi, nous pourrions avoir un home cinéma pas cher et de très bonne qualité.

Améliorez le système sonore de votre maison à moindre coût

Ces enceintes sont conçues pour vous offrir un son clair et puissant. Chacune d’entre elles dispose d’une configuration à 2 voies composée d’un tweeter de 0,75″ et d’un haut-parleur de basses/médiums de 4″, ce qui signifie que vous obtiendrez des aigus nets et des basses profondes dans un seul système. La puissance totale de 66W RMS entre les deux enceintes inondera facilement une pièce de 30 à 40 mètres carrés.

La réponse en fréquence de 52 à 20 000 Hz nous permet d’entendre tous les types de notes et de détails musicaux, ainsi que les sons des films avec une définition totale. Que vous écoutiez de la musique, regardiez des films ou jouiez à des jeux vidéo, ces enceintes offriront une expérience immersive et excitante.

Son design est élégant et compact, ce qui les rend parfaits pour tout espace, que ce soit sur votre bureau ou de chaque côté de votre téléviseur dans le salon. Avec des dimensions de 25,4 cm de hauteur, 15,4 cm de largeur et 21,4 cm de profondeur, ils s’intégreront sans problème et sans prendre beaucoup de place. Le boîtier est en MDF à faible résonance, garantissant un son pur et sans distorsion.

Vous avez plusieurs sources audio ? Pas de problème, les Edifier 1700BTs offrent 2 entrées RCA pour connecter deux sources différentes, ainsi que la connectivité Bluetooth 5.0 pour diffuser de la musique sans fil depuis votre appareil préféré. Et si vous préférez avoir le contrôle dans vos mains, la télécommande incluse vous permet d’ajuster le volume et de changer de source sans vous lever du canapé.

Vous souhaitez personnaliser le son ? Les contrôles de volume, de basses et d’aigus sous forme de trois boutons sur l’enceinte de droite vous permettent d’ajuster le son à votre goût. Vous pouvez ainsi obtenir le meilleur équilibre entre qualité et volume pour chaque contenu que vous regardez. Ce ne sont pas les enceintes Bluetooth habituelles pour téléphone portable, car vous ne pouvez pas les emporter facilement d’un endroit à un autre.

➡️ Voir l’offre Edifier R1700BTs

Une alternative à ces enceintes Edifier sont les McGrey BSS-265 BR, un système comprenant deux enceintes avec un amplificateur séparé offrant jusqu’à 80W RMS de puissance et des haut-parleurs de 6,5 pouces. Ils ont un prix inférieur et pourraient être un choix d’achat très recommandé si vous souhaitez dépenser moins.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat par le biais des liens spécifiques qui apparaissent dans cet article, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.