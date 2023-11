Bill Gates savait clairement qui embaucher dans ses entreprises : ce n’est pas celui que tu imagines

Ses prédictions apocalyptiques et ses récents heurts avec Elon Musk ont éclipsé le fond sur lequel Bill Gates est basé, mais nous ne pouvons pas oublier qu’il est l’un des entrepreneurs les plus réussis du monde de la technologie. Pendant des années, l’homme le plus riche du monde, et maintenant le sixième, ses conseils sur la gestion des équipes de travail sont toujours très pris en compte.

Il a maintenant expliqué qui il embauchait dans ses entreprises pour résoudre les problèmes les plus graves, et il s’agissait ni plus ni moins que de personnes paresseuses, pour une raison assez intéressante. Voyons cela.

La meilleure façon de résoudre les problèmes selon Bill Gates

Je mettrai toujours une personne paresseuse à accomplir une tâche difficile car cette personne trouvera une manière facile de le faire – Bill Gates

Avec ce principe, Bill Gates a clairement indiqué quelle était la meilleure façon de résoudre les problèmes importants de Microsoft. Cependant, cela ne signifie pas que Bill Gates aime les personnes paresseuses, au contraire, puisque dans ses premières étapes chez Microsoft, il mémorisait les plaques d’immatriculation des employés pour savoir qui rentrait chez lui plus tôt et qui restait pour faire des heures supplémentaires.

En réalité, il a toujours été un véritable obsédé du travail, quelque chose qu’il a lui-même reconnu à plusieurs occasions et qui, en réalité, lui a coûté en reconnaissant que c’était l’une des grandes erreurs de sa vie.

Cependant, les paroles de son professeur de mathématiques en huitième année lui ont servi de déclic pour comprendre comment les personnes paresseuses travaillent et pouvoir l’appliquer dans sa vie quotidienne. Le fait est que, lorsqu’il était enfant, il était assez paresseux car il avait un niveau bien supérieur à ce qui était enseigné en classe et il s’ennuyait très facilement.

Il a extrait de ces mots un message très précieux, à savoir que les personnes paresseuses cherchent à simplifier le travail autant que possible, tandis que quelqu’un de versatile et très motivé par le travail aura une mission claire : le faire de la manière la plus brillante et peut-être la plus compliquée.

Dans le passé, tout semble indiquer que Bill Gates a dû être un chef assez compliqué et exigeant et qu’il ne valorisait en réalité pas beaucoup les personnes paresseuses. Bien qu’elles lui aient servi à ses fins, comme le suggère cette anecdote. Cependant, il est vrai qu’avec le temps, son attitude a changé et il encourage les personnes à vivre aussi leur vie personnelle avec beaucoup de zèle, considérant qu’il a perdu de grandes choses dans sa vie en ne la savourant pas pleinement car il était toujours absorbé par le travail.

En résumé :

Bill Gates était assez paresseux quand il était petit, en raison de ses grandes capacités, il s’ennuyait à faire des choses simples en classe.

Cependant, un professeur de huitième année a réussi à stimuler son talent et à le faire se démarquer remarquablement en mathématiques.

Depuis lors, il a compris que la meilleure façon de résoudre les tâches compliquées est de les confier aux personnes qui ont le plus de paresse à travailler.

De cette manière, elles trouveront une solution plus simple car elles chercheront le moyen le plus rapide de l’exécuter.

Bien sûr, cette technique peut également poser des problèmes, car un travail mal fait et rapide peut compromettre les lignes de code qui pourraient être nécessaires à l’avenir.