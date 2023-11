Ce téléphone mobile Motorola nous enchante : 12 Go de RAM, 144 Hz et résistance à l’eau pour briller dans la gamme moyenne

Il n’est pas nécessaire d’attendre une offre pour l’acheter, cela vaut chaque euro dépensé pour l’excellente expérience qu’il offre.

Le design de ce téléphone Motorola est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles nous vous le recommandons // Image : Urban Techno.

Si vous voulez renouveler votre téléphone avec un appareil de grande qualité mais pas trop cher, nous avons une recommandation pour vous. Il s’agit du Motorola edge 40 neo, qui vient de sortir sur le marché et qui nous a déjà complètement conquis. Vous n’avez pas besoin d’attendre une bonne offre pour l’acheter car nous le considérons déjà comme une excellente alternative pour son prix de vente recommandé de 399 euros.

Ce Motorola edge 40 neo a un design magnifique avec même une odeur spéciale, un écran qui séduit dès le premier regard et de bonnes performances au quotidien. À cela s’ajoute le fait que ses appareils photo sont polyvalents et de qualité, et que sa batterie obtient une très bonne note, en plus de prendre en charge la charge rapide de 68 W. En résumé, cet edge 40 neo est un téléphone avancé et très équilibré, un achat sûr parmi les téléphones de milieu de gamme.

Si vous voulez l’acheter, vous avez plusieurs stores parmi lesquels choisir. Le meilleur est PcComponentes, où le prix baisse déjà timidement, avec des remises allant jusqu’à 20 euros. Vous pouvez également le trouver sur Amazon pour 399 euros dans le magnifique modèle de couleur bleue, avec une livraison rapide si vous êtes abonné à Amazon Prime. Pendant ce temps, dans la boutique officielle de Motorola, il reste à son prix initial de 399 euros.

Motorola Edge 40 Neo

Motorola edge 40 neo, un milieu de gamme idéal grâce à son équilibre

Le Motorola edge 40 neo séduit dès qu’on le sort de la boîte, car il a une odeur unique qui le distingue des autres téléphones du marché. Oui, ce smartphone a une odeur spéciale, c’est là toute son originalité. De plus, c’est un smartphone magnifique, avec un dos en cuir vegan que vous pouvez acheter dans des couleurs aussi belles que le bleu et le vert d’eau. Attention, il est aussi très confortable et offre une très bonne sensation lors de son utilisation.

Les images apparaissent sur un écran AMOLED incurvé de 6,55 pouces, avec une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et un incroyable taux de rafraîchissement de 144 Hz. Avec cet edge 40 neo, vous apprécierez énormément la visualisation de contenu multimédia, car il a une très bonne qualité d’affichage. Le son est également remarquable grâce au travail des haut-parleurs stéréo doubles avec la technologie Dolby Atmos.

Vous pourrez utiliser le Motorola edge 40 neo pour consulter les nouveautés sur les réseaux sociaux, regarder une série, écouter de la musique et même jouer. Ses performances sont bonnes dans tous les sens grâce au processeur MediaTek Dimensity 7050, qui est accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de mémoire interne. Même s’il n’apparaît pas dans le nom, cet edge 40 neo est également compatible avec la connectivité 5G.

Le système photographique est également l’un des grands atouts de cet appareil, avec sa qualité et sa polyvalence. Avec le Motorola edge 40 neo, vous pourrez prendre de très bonnes photos ainsi que des vidéos de haute résolution. L’autonomie du téléphone Motorola est également très bonne, elle dure toute la journée d’utilisation dans la plupart des situations. Le meilleur, c’est qu’il se charge complètement en moins d’une heure grâce à la charge rapide de 68 W, avec chargeur inclus.

Motorola Edge 40 Neo

Il y a d’autres détails qui font de ce Motorola edge 40 neo un téléphone différent, comme sa résistance à l’eau. De plus, il est livré avec une version d’Android 13 avec peu d’ajouts, ce qui est appréciable.

En conclusion, nous avons affaire à un milieu de gamme très complet qui devrait être un best-seller grâce à sa bonne relation qualité-prix. Vous pouvez l’acheter à un prix plus bas fréquemment chez PcComponentes, et à son prix d’origine sur Amazon.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques mentionnés dans cet article, Netcost-security.fr reçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.