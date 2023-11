5 cours sur l’IA que vous pouvez suivre gratuitement et en ligne grâce à l’Université de Harvard

Le savoir ne prend pas de place.

Harvard propose des opportunités de formation gratuites en IA

L’Intelligence Artificielle est l’une des pierres angulaires de la technologie ces derniers mois. Cela génère, en plus de nombreux défis et de divergences sur la façon dont les personnes peuvent s’y adapter, des opportunités de formation pour les personnes intéressées. En réalité, l’Université de Harvard propose plusieurs cours sur l’IA avec un accès gratuit et à distance à leurs contenus.

Cours d’IA de Harvard

L’Université de Harvard, l’une des plus anciennes et des plus prestigieuses au monde, a toujours été le berceau de grands talents dans de nombreux domaines académiques. C’est pourquoi, sur le site web d’edX, en collaboration avec Harvard, il existe plusieurs cours actuellement axés sur l’Intelligence Artificielle. Grâce à cela, ces connaissances sont accessibles à tous ceux qui souhaitent se former dans ces domaines sans dépenser d’argent. En réalité, d’autres établissements comme le MIT proposent également des cours gratuits.

Cependant, vous ne pourrez pas obtenir de diplôme si vous suivez le cours gratuitement, car il s’agit d’un accès libre aux contenus de formation, mais pour bénéficier de tous les privilèges, tels que recevoir le diplôme, vous devrez payer le prix du cours. Ils ne sont pas très chers, mais ils peuvent être considérés comme abordables compte tenu qu’il s’agit de cours dispensés par Harvard. Aujourd’hui, il est possible d’apprendre l’anglais gratuitement ou d’apprendre l’informatique grâce à ces cours de Harvard:

Sciences informatiques avec Intelligence Artificielle

Il s’agit d’un cours d’introduction très utile pour poser les bases des contenus de l’Intelligence Artificielle et des bases informatiques sur lesquelles elle repose. D’une durée de 6 à 18 heures par semaine pendant 12 semaines, ce cours permettra aux étudiants de mieux maîtriser la programmation dans différents langages.

Introduction à l’Intelligence Artificielle avec le langage Python

Dans ce cours gratuit de Harvard, d’une durée de 10 à 30 heures par semaine pendant 7 semaines, les étudiants apprendront à manipuler l’Intelligence Artificielle dans des domaines tels que le développement de jeux vidéo, la reconnaissance visuelle et la manipulation de tous types d’algorithmes liés à ce contenu.

Analyse des données et Apprentissage automatique

Le cours d’analyse des données et d’apprentissage automatique est idéal pour maîtriser la construction d’algorithmes et les prédictions à partir des données. Ce cours dure 8 semaines avec une fréquence de 2 à 4 heures par semaine.

Fondements du Tiny Machine Learning

Avec le cours sur les fondements du Tiny Machine Learning, les étudiants pourront poser les bases de tout ce qui entoure le Tiny Machine Learning, ainsi que connaître certains de ses utilisations spécifiques. Ce cours dure environ 5 semaines avec un rythme de 2 à 4 heures par semaine.

Application du Tiny Machine Learning

Ce cours d’application du Tiny Machine Learning est idéal pour ceux qui ont déjà des connaissances établies dans ce domaine, et constitue la suite naturelle du cours précédent sur les fondements. À cette étape, déjà familiarisés avec le format, les étudiants trouveront de nombreux cas d’application réelle de cet outil. Ce cours est un peu plus long que sa première partie et durera 6 semaines avec une intensité de 2 à 4 heures par semaine.