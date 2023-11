Xiaomi a suivi la ‘doctrine Apple’ dans la création de HyperOS, et c’est la meilleure décision qu’elle a pu prendre

Sauver la naissance de sa couche ou de son premier téléphone mobile, il est plus que probable que nous ayons assisté au moment le plus important de l’histoire de Xiaomi. La création de HyperOS représente beaucoup plus pour l’entreprise que ce que nous pouvons évaluer aujourd’hui, et nous ne serons conscients de cela que lorsque le dernier échelon de l’escalier que l’entreprise a commencé il y a déjà quelques jours sera atteint.

L’arrivée de HyperOS signifie beaucoup de choses au niveau philosophique, technique et commercial. Mais en plus, cela signifie que Xiaomi a choisi de rompre avec son présent actuel et d’adopter la « doctrine Apple » pour la création et la transformation de son écosystème futur. Et croyez-moi quand je vous dis que c’est la meilleure décision qu’ils aient pu prendre.

La signification de la rupture avec Android et les autres systèmes





L’écosystème de produits de Xiaomi est vraiment incommensurable, même si nous regardons seulement ce qui est commercialisé sur le marché mondial. De nombreux appareils dans de nombreuses catégories. Et si nous jetons un coup d’œil à ce qui est vendu en Chine, et que nous y ajoutons tout le répertoire appartenant à Mijia, tout devient chaotique. Le problème est que, pour le malheur (temporaire) de Xiaomi, beaucoup de ces appareils ont des systèmes d’exploitation différents. Plus de travail. Plus de maintenance.

Nous avons Android sur les téléphones mobiles, les tablettes, les téléviseurs. Des systèmes d’exploitation propriétaires sur les montres et autres accessoires (sauf pour la dernière Xiaomi Watch 2 Pro avec Wear OS) et ainsi de suite à l’infini. Pas littéralement, mais presque. Tout cela est résolu d’un coup avec l’arrivée de HyperOS. D’un coup avec de nombreuses années de développement derrière l’équipe de Xiaomi, bien sûr.

Rompre avec l’Android actuel ne semble pas être une décision facile, mais c’était certainement nécessaire. Et elle a été judicieuse.

Cette rupture avec les systèmes connus est bénéfique en termes de maintenance et aussi en termes d’homogénéisation, mais elle comporte des risques. Android est le système d’exploitation mobile dominant sur le marché, et probablement aussi en termes de téléviseurs. Etablir un point où les développements divergent, où les chemins se séparent, est une décision difficile. Mais c’était aussi intelligent. Très intelligent. Beaucoup plus que ce que nous pouvons évaluer aujourd’hui.

Ainsi, Xiaomi marque un avant et un après l’arrivée de HyperOS sur le marché. C’est un coup sur la table grâce auquel, d’une part, ils réduisent au minimum le travail de maintenance et de développement pour tout leur écosystème. Nous n’avons plus besoin de personnaliser Android pour chaque téléphone mobile via MIUI. Maintenant, tout est contrôlé en interne. D’autre part, la dépendance envers les États-Unis est réduite en reléguant Android au second plan. Mais cela est une autre histoire qui devra être racontée ailleurs.

Un système avec de nombreux visages mais un seul cœur : la doctrine Apple





Et nous y voici. Nous sommes dans HyperOS. Avec lui, Xiaomi fait un mouvement assez intelligent car il ne se passe pas d’Android. Non. Nous ne parlons pas d’un système entièrement révolutionnaire à cet égard. Android est toujours vivant dans HyperOS, mais seulement dans la partie qui intéresse à Xiaomi. Nous aurons une compatibilité d’applications et probablement milles autres choses. Mais ce n’est pas Android. N’oublions pas cela. MIUI est resté derrière. HyperOS n’est pas une surcouche, c’est un système pur.

Et à l’intérieur de ce système, nous trouvons également un développement propre de Xiaomi pour les appareils connectés. Tout comme Android a Fuchsia, Xiaomi a Vela. Et Vela est maintenant dans HyperOS. C’est en réalité le cœur de HyperConnect. Nous avons donc un système d’exploitation sur mesure, compatible avec l’écosystème Android et, en même temps, avec tout le potentiel de gérer l’immense écosystème d’appareils connectés de la marque. Et nous ne parlons pas seulement de montres ou de bracelets. Nous parlons d’appareils électroménagers, de systèmes de sécurité, de véhicules électriques comme des voitures ou des trottinettes. Tout.

Android pour la compatibilité. Vela à la tête de HyperConnect pour relier tout l’écosystème.

Nous avions déjà vu cette façon de travailler auparavant. Nous parlons de regrouper tout un écosystème sous un même parapluie. En effet, il s’agit de la façon de faire d’Apple. Les personnes de Cupertino ont également plusieurs systèmes d’exploitation, mais tous ont quelque chose en commun. iOS, iPadOS, watchOS, MacOS, tvOS et n’importe quel autre OS qui vous vienne à l’esprit. Ils partagent tous le même cœur, la même façon de travailler et de s’étendre. D’évoluer. La même philosophie. Et si Apple a prouvé que son écosystème fonctionne parfaitement, Xiaomi est en train de graisser le sien.

Abandonner tous les systèmes indépendants pour concentrer les efforts sur la création d’une seule pièce de logiciel fonctionnant simultanément sur tous nécessitera une énorme force brute de développement, de test, de raffinement, etc. Mais cela sera la meilleure décision que Xiaomi ait prise de toute son histoire. Les destinées de tous leurs produits sont maintenant entre les mains de Xiaomi. Nous oublions vers où va Android, quel chemin prend WearOS, ce que font les autres. Xiaomi décide de ce qui va se passer avec Xiaomi.

Le Xiaomi du futur a commencé ici. Et enfin, il a le contrôle de tout ce qui se passe sous sa marque.

Et en prime, nous aurons des nouvelles comme la super mémoire des Xiaomi 14, ou la renaissance des Xiaomi Mi 10. Parce que maintenant tout dépend de Xiaomi lui-même, et cela signifie qu’ils prendront en charge la maintenance de leurs produits là où ils le souhaitent. Ou là où ils le peuvent. Pas là où les autres le veulent. Comme nous l’avons dit, la meilleure décision que Xiaomi a prise de toute son histoire. Après sa naissance, bien sûr. Alors longue vie à MIUI, qui a rempli parfaitement son objectif pendant plus d’une décennie. Mais l’heure de se moderniser est arrivée, et les temps modernes sont HyperOS. Tout comme l’avenir le sera également.