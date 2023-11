Un des fondateurs des Monty Python s’attaque à la « cancel culture »

Dans une récente interview accordée au Sunday Times, John Cleese, cofondateur du célèbre groupe de comédie britannique Monty Python, a partagé son point de vue sur la culture de l’annulation. Cleese affirme que Monty Python a été l’une des « premières cibles » de cette tendance qui a gagné en notoriété ces dernières années.

Le créateur et acteur de grands chefs-d’œuvre de la comédie britannique (oui, la bonne comédie britannique existe vraiment) tels que La Vie de Brian, Sacré Graal ou Le Sens de la vie, entre de nombreux autres films et émissions de télévision, affirme que les Monty Python ont été « des cibles précoces de la culture de l’annulation. Les personnes n’aiment pas que leurs idées les plus chères soient remises en question », poursuit-il. « Nous avons tous tendance à vivre dans nos propres systèmes de pensée fermés, entourés de personnes qui pensent de la même manière. Cela se produit également sur internet, où se créent ces maudites chambres d’écho« , déclare le créatif en référence aux réseaux sociaux. « C’est pourquoi la comédie est encore plus importante de nos jours, comme une façon de percer ces bulles, de les ouvrir et de laisser entrer de l’air frais. C’est bon pour nous tous. Le problème, c’est que la comédie avant-gardiste devient difficile si une blague qui transgresse l’idée de bon goût de quelqu’un signifie que le comédien est banni à vie. Cela mine l’élan créatif. »

Cette « culture » existait déjà dans les années 70 et 80, mais différemment

John Cleese confesse également avoir reçu de nombreuses critiques de la part de la communauté chrétienne lors de la sortie de son œuvre la plus célèbre, La Vie de Brian, en 1979. De plus, il estime qu’il serait difficile de sortir quelque chose de similaire de nos jours, mais que la comédie doit l’emporter sur ces considérations. « La culture de l’annulation », défend-il, « a tendance à rendre les personnes moins ouverts dans leur façon de penser, plus littéralistes. Il est plus difficile de créer des associations amusantes ou intellectuellement intéressantes. Sur le plan culturel, c’est dangereux« .

Cleese, qui lance une émission sur GB News intitulée « The Dinosaur Hour », sait à quel point cette question est compliquée de nos jours, bien que, comme il le dit lui-même, « Je suis si vieux que je ne crains pas d’être annulé. Mais pour un jeune qui débute, cela pourrait être différent ».