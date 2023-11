Xiaomi HyperOS : la liste complète des téléphones Redmi, POCO et Xiaomi destinés à être mis à jour

HyperOS arrivera sur le marché mondial en 2024, et nous savons déjà quels sont les téléphones qui seront mis à jour.

HyperOS est le nouveau système d’exploitation de Xiaomi chargé de remplacer MIUI

L’annonce de HyperOS par Xiaomi a été l’une des nouvelles les plus importantes de l’année 2023. Le nouveau système d’exploitation propre de la marque promet de marquer un avant et un après dans le portefeuille de produits de l’entreprise, et les amateurs de Xiaomi attendent déjà avec impatience l’arrivée du nouveau logiciel sur leurs appareils.

Heureusement pour eux, ils n’auront pas à attendre trop longtemps. Bien que son lancement initial ait eu lieu en Chine avec les Xiaomi 14, à partir de mi-2024, HyperOS débarquera sur le marché mondial et se déploiera progressivement sur les appareils de la marque. Nous savions déjà quels seraient les premiers téléphones à recevoir HyperOS, et nous avons maintenant une idée plus claire des appareils Xiaomi, Redmi et POCO qui recevront également la mise à jour.

HyperOS arrivera sur le marché mondial à partir de mi-2024

La marque elle-même a révélé que le lancement mondial de HyperOS attendra jusqu’en 2024, probablement en même temps que l’arrivée des Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro sur le marché international.

Une fois que l’annonce de HyperOS Global aura été faite, Xiaomi devrait commencer le déploiement de la nouvelle version du système d’exploitation. Maintenant, grâce à l’équipe de XIAOMIUI, nous savons quels sont les appareils qui, avec presque certitude, recevront la mise à jour vers la nouvelle version :

Téléphones Xiaomi compatibles avec HyperOS

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i Hypercharge

Xiaomi 11 Lite 4G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 10S

Xiaomi 10 Ultra

Xiaomi 10 Pro

Xiaomi 10

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi MIX 4

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Pad 5 Pro WiFi

Téléphones Redmi compatibles avec HyperOS

Redmi K40

Redmi K40S

Redmi K40 Pro / Pro+

Redmi K40 Gaming

Redmi K50

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Ultra

Redmi K60E

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi Note 10 5G / Redmi Note 11SE / Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 10T

Redmi Note 10S / Redmi Note 11SE India

Redmi Note 10 Pro

Redmi 10

Redmi 10 2022

Redmi 10 Prime

Redmi 10C

Redmi 10 Power

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11E

Redmi 10 5G

Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11R

Redmi 11 Prime 4G

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11 NFC 4G

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11T 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro 4G

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11T Pro, 11T Pro+

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 4G NFC

Redmi 12C

Redmi 12

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12 Pro 5G / Pro+ 5G / Discovery

Redmi Note 12S

Redmi Note 12R / Redmi 12 5G

Redmi Note 12 5G / Note 12R Pro

Redmi Note 13 4G / 4G NFC

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13R Pro

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Téléphones POCO compatibles avec HyperOS

POCO F5 Pro

POCO F5

POCO F4 GT

POCO F4

POCO F3

POCO F3 GT

POCO X6 Pro 5G

POCO X6 5G

POCO X5 Pro 5G

POCO X5 5G

POCO X4 GT

POCO X4 Pro 5G

POCO M6 Pro 5G

POCO M5s

POCO M5

POCO M4 Pro 5G

POCO M4 Pro 4G

POCO M4 5G

POCO C55

Au total, il y a plus de 120 modèles différents qui devraient recevoir la mise à jour vers HyperOS. Bien que pour le moment la marque n’ait pas fait de déclaration officielle à ce sujet, cette liste prend en compte tous les appareils qui bénéficient encore du support de la marque pour l’année prochaine, 2024.