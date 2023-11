Qualité Motorola pour 200 euros : ce téléphone portable est offert avec 256 Go de mémoire, Android 13 et 30W

Une remise de près de 100 euros rend ce Motorola de gamme moyenne à un prix irrésistible, c’est un excellent achat si vous souhaitez renouveler votre smartphone pour 200 euros.

Ce téléphone de gamme moyenne à prix réduit possède un bon appareil photo de 50 MP à l’arrière.

Votre téléphone a déjà plusieurs années et commence à tomber en panne, vous envisagez donc de profiter d’une bonne offre pour le remplacer par un nouveau qui coûte environ 200 euros. Inutile d’attendre le Black Friday car le Motorola moto g73 est actuellement en promotion à seulement 205 euros sur Amazon. Nous parlons d’un smartphone qui a un prix de vente recommandé de 299,99 euros, vous économisez donc près de 100 euros si vous en profitez.

Ce Motorola moto g73 vous assure une très bonne expérience pour une utilisation quotidienne. Il a un écran ultra fluide, de bonnes performances, une connectivité 5G, 256 Go de mémoire et une version pure d’Android 13. Il se débrouille également bien en photographie, avec une caméra principale de 50 MP, et en autonomie, avec une grande batterie de 5 000 mAh et une charge de 30W. Comme vous pouvez le voir, c’est un téléphone mobile très complet, il a tout ce dont vous avez besoin.

Nous avons analysé le marché pour confirmer qu’aucun autre store n’égale le prix d’Amazon. Ce moto g73 est à 227 euros sur PcComponentes, à 239 euros dans le store Motorola et à 249,90 euros à Ebay. Comme vous le voyez, l’achat sur Amazon est beaucoup plus rentable. De plus, l’attente sera minimale si vous êtes abonné à Amazon Prime.

Motorola moto g73

Achetez le Motorola moto g73 pour un peu plus de 200 euros

Comme nous venons de le mentionner, l’achat du Motorola moto g73 vaut la peine pour ses bonnes performances dans les différents domaines. Tout d’abord, vous profiterez d’un écran de 6,5 pouces de taille, avec une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Cela se traduit par des images détaillées et très fluides, vous apprécierez le contenu multimédia. De plus, ses doubles haut-parleurs stéréo produisent un son de qualité.

Sous le capot, le processeur MediaTek Dimensity 930 fonctionne très bien pour les tâches courantes de la journée. Cela signifie que le moto g73 est adapté pour consulter les réseaux sociaux, rechercher des informations sur le navigateur, passer des appels téléphoniques ou utiliser l’application bancaire. Ce processeur se distingue également par sa compatibilité 5G, ce qui en réalité l’un des téléphones Motorola compatibles avec la 5G.

Les avantages du Motorola moto g73 se poursuivent en ce qui concerne son système d’exploitation. Il s’agit d’Android 13, mais d’une version avec très peu d’ajouts, ce qui vous permettra de profiter d’une expérience similaire à celle des téléphones Google Pixel. Au fait, le téléphone dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, l’espace ne posera pas de problème. Si vous en avez besoin, vous pouvez étendre la mémoire jusqu’à 1 To avec une carte microSD.

En ce qui concerne le système photographique, il dispose de 2 caméras – une caméra principale de 50 MP et un objectif ultra grand-angle de 8 MP – à l’arrière et d’une caméra frontale de 16 mégapixels. L’expérience photographique est correcte, surtout avec l’objectif de 50 MP. Le moto g73 brille également en autonomie, car sa batterie de 5 000 mAh offre 2 jours d’autonomie avec facilité. Étant compatible avec la charge rapide de 30 W, il vous suffira d’un peu plus d’une heure pour qu’il se recharge complètement.

Motorola moto g73

Vous ferez le bon choix en achetant ce smartphone également pour son design, très confortable et résistant à l’eau. Il a une épaisseur de 8,29 millimètres et un poids de seulement 181 grammes, vous le trouverez très agréable à utiliser. Au fait, la boîte contient à la fois une coque de protection, un chargeur et un câble USB, vous n’avez donc pas à vous inquiéter.

En résumé, ce Motorola moto g73 vous assure une bonne expérience pour les années à venir. Grâce à l’offre d’Amazon, vous pouvez l’acheter pour seulement 205 euros sur Amazon, ce qui en réalité une option encore plus recommandable.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette annonce, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.