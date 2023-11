12 Go de RAM, appareil photo de 200 MP et charge de 100W : le meilleur milieu de gamme-premium tombe en dessous de 450 euros

Nous avons analysé ce smartphone et nous le trouvons excellent, surtout maintenant que vous pouvez l’acheter avec 70 euros de réduction.

Le design de ce téléphone en promotion est original et exquis en termes de qualité, un vrai délice dans les mains // Image : Urban Techno.

Le téléphone que nous vous recommandons a un excellent écran AMOLED, un puissant processeur, un appareil photo de 200 mégapixels et une charge rapide de 100 W, entre autres nombreuses qualités. Contrairement à ce que vous pouvez imaginer, vous n’avez pas à payer 800-1.000 euros pour obtenir un téléphone de cette qualité. C’est ce que démontre le realme 11 Pro+ 5G, un smartphone d’excellente qualité que vous pouvez acheter pour seulement 448,99 euros chez PcComponentes dans le superbe modèle de couleur beige.

Dans l’analyse de ce realme 11 Pro+ 5G, nous avons découvert par nous-mêmes qu’il offre une expérience très similaire à celle d’un haut de gamme. Il a suffisamment de puissance pour exécuter n’importe quelle application, son écran est superbe et prend de très bonnes photos, en plus d’avoir 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il est donc difficile de trouver un smartphone offrant une meilleure qualité pour le même prix.

En plus d’être très bon, ce realme 11 Pro+ 5G est également accompagné d’une offre qui vous permet de l’acheter à un prix beaucoup plus bas. Le prix de vente recommandé pour le téléphone est de 519,99 euros, mais l’offre de PcComponentes vous permet de vous économiser 70 euros en l’achetant. Il est seulement quelques euros plus cher chez Ebay, à 449,90 euros, ce qui vous permettra de le récupérer dans l’un de ses stores. Une haute qualité et une grande remise, le realme 11 Pro+ 5G est un achat parfait en ce moment.

realme 11 Pro+ 5G

Pourquoi le realme 11 Pro+ 5G est un achat spectaculaire

La qualité du realme 11 Pro+ 5G se perçoit dès qu’on le sort de la boîte. Le téléphone a un design exquis, notamment dans le modèle Sunrise Beige qui est moins cher. Il a un dos en cuir végétalien qui nous semble magnifique et, en plus, très agréable au toucher. C’est aussi un téléphone très confortable à utiliser en raison de sa légèreté, de sa finesse et de ses bords courbés qui facilitent la prise en main.

Parmi les grands atouts de ce téléphone realme, on trouve également l’écran, l’un des meilleurs de cette gamme. Vous profiterez d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En pratique, nous pouvons vous assurer que les images sont de très bonne qualité sous tous les aspects. Elles sont également accompagnées d’un double haut-parleur stéréo qui offre également un très bon son.

Le MediaTek Dimensity 7050 se charge de fournir de bonnes performances, et il remplit très bien sa promesse. Le téléphone a une puissance suffisante pour offrir une expérience satisfaisante dans n’importe quelle situation, ce à quoi contribuent également les 12 Go de RAM. Cela signifie que vous pouvez utiliser le realme 11 Pro+ 5G pour jouer, éditer des vidéos, consulter les réseaux sociaux ou regarder une série sans aucun problème.

Avec les 512 Go de mémoire, vous avez amplement d’espace pour installer des applications ainsi que pour stocker vos fichiers multimédias. Vous devez également savoir que ce téléphone a une connectivité 5G, realme UI 4.0 basé sur Android 13 en tant que logiciel et une grande batterie de 5.000 mAh qui dure facilement jusqu’au deuxième jour d’utilisation. L’un des points forts de ce realme 11 Pro+ 5G est qu’il prend en charge une charge ultrarapide de 100 W, ce qui signifie que sa batterie se charge complètement en seulement 27 minutes.

realme 11 Pro+ 5G

Un autre élément qui brille dans le realme 11 Pro+ 5G est l’appareil photo arrière de 200 mégapixels, plus typique des modèles beaucoup plus chers. Cet objectif capture des photos très, très bonnes en termes de niveau de détail, de couleurs vives et de large plage dynamique. De plus, il peut enregistrer des vidéos en résolution 4K. D’autre part, avec l’appareil photo frontal de 32 mégapixels, vous pouvez également obtenir des selfies de grande qualité.

Il ne fait aucun doute que nous sommes en présence l’un des meilleurs téléphones realme du marché, et aussi l’un des téléphones de milieu de gamme de la plus haute qualité. Profiter d’une expérience aussi bonne pour son prix est une véritable affaire, c’est pourquoi nous vous recommandons de profiter de l’occasion et de l’acheter pour moins de 450 euros chez PcComponentes ou chez Ebay.

