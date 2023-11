Futurama renouvelle pour 20 épisodes de plus

Alors que la saison 12 n’est pas encore diffusée sur Disney+.

Nous devions parler de saisons mais il y a tellement de confusion autour de cette histoire qu’il vaut mieux être sûr et précis. Hulu a commandé à Matt Groening et son équipe 20 épisodes supplémentaires de la série Futurama, historiquement maltraitée et aimée, qui raconte l’histoire d’un livreur de pizzas qui se réveille dans le futur et commence une nouvelle vie en tant que… un livreur.

Futurama, qui est revenu cette année après 10 ans au placard, atteindra ainsi sa 14e saison, après que Disney+ et Hulu, qui se sont maintenant fusionnés après l’acquisition récente de 100 % de Hulu par la compagnie de la souris, ont ressuscité (encore une fois) Fry, Leela et tout l’équipage de Planet Express. La saison 12 est encore en attente de diffusion sur les plateformes de streaming, mais elle le sera en 2024.

Futurama, une histoire d’annulations et de résurrection

Il y a actuellement de nombreux fans de Futurama, probablement presque autant que Les Simpson, l’autre grande série de Matt Groening, mais c’est parce que la série autour de Fry et Bender a mieux tenu le coup que celle de Homer et Bart, même si à l’époque les dirigeants pensaient le contraire, ce qui a entraîné l’annulation de la série en 2003 après 4 saisons à l’antenne. Et aussi parce que les habitants de Springfield sont avec nous depuis près de 35 ans.

Elle n’a pas tardé à revenir, mais sous la forme de 4 films destinés au marché domestique, sortis en DVD entre 2007 et 2009. Plus tard, jusqu’en 2013, nous avons été témoins de nouvelles saisons, puis est venue ce qui semblait être le dernier adieu définitif de la série, jusqu’à ce qu’une décennie plus tard, nous apprenions que nous allions à nouveau vivre des aventures avec l’équipage spatial le plus hilarant de l’histoire de la télévision (si on ne compte pas le duo comique formé par James T. Kirk et Spock, et je suis sérieux).

De quoi parle Futurama ?

Futurama est une série d’animation qui raconte les aventures de Fry, un jeune homme congelé au XXe siècle et décongelé en l’an 3000, où il devient livreur chez Planet Express, se liant d’amitié avec des robots, des extraterrestres et des êtres excentriques. Avec son groupe d’amis, dont Leela, Bender et le Professeur Farnsworth, le trisaïeul (x30) de Fry, ils entreprennent des voyages intergalactiques pleins d’humour, de satire et de commentaires sociaux, explorant un futur absurde et chaotique.