La souris ultime ne coûte que 66 euros avec cette offre limitée

Si vous voulez avoir une utilisation rapide, fluide et avec une grande autonomie, n’hésitez pas, Logitech a l’un des meilleurs exemples.

Cette souris Logitech est compatible avec tous les systèmes d’exploitation de bureau ou mobiles.

Avez-vous besoin de renouveler les périphériques de votre espace de travail à domicile ou de votre bureau ? Je vous recommande toujours de consulter le vaste catalogue de Logitech, car en plus d’avoir des produits pour tous les goûts, utilisations et budgets, ils sont également les plus durables et fiables. Aujourd’hui, je vous recommande d’acheter le Logitech MX Anywhere 3 pour 66 euros sur Amazon et sur MediaMarkt pour 79,99 euros. Il s’agit de la version pour Mac, mais elle est compatible à 100% avec Windows, Linux ou Android.

J’ai pu utiliser cette souris pendant des mois et j’en suis ravi. Malgré le passage à un modèle de plus grandes dimensions, c’est toujours ma souris d’urgence. Sa fluidité, sa précision et surtout sa durée de batterie extrême sont incroyables. C’est sans aucun doute l’une des meilleures souris pour le télétravail que vous pouvez acheter dès maintenant.

Logitech MX Anywhere 3

Obtenez l’une des meilleures souris pour seulement 66 euros

Cette souris Logitech est conçue pour être utilisée avec le système macOS d’Apple, mais je vous assure qu’elle fonctionne à 100% avec n’importe quel autre système d’exploitation. La seule différence est sa couleur blanche et gris argent. Vous pourrez configurer des raccourcis depuis l’application Logi Options+ sur macOS et Windows, où vous pourrez également voir le niveau de la batterie et les appareils auxquels elle est connectée.

Oui, le Logitech MX Anywhere 3 peut être connecté à jusqu’à 3 appareils en même temps et passer de l’un à l’autre en appuyant simplement sur un bouton situé sur la partie inférieure. Il dispose également d’un petit bouton pour allumer ou éteindre la souris. Il comprend également deux boutons latéraux que vous pouvez configurer selon vos préférences en fonction de l’application que vous utilisez.

La molette est en acier, elle a une sensation froide et douce. Vous pouvez la configurer pour qu’elle roule de manière « infinie » ou bien avec un mouvement lent et bien contrôlé par votre doigt. Cela vous permettra de vous déplacer rapidement dans un document ou sur un site Web de grande envergure.

Il inclut une batterie intégrée qui peut offrir une autonomie pouvant aller jusqu’à 70 jours facilement. Je la recharge généralement une fois par mois lorsque je ne l’utilise pas, et elle n’est jamais descendue en dessous de 50% de charge. Il dispose d’un port USB-C à l’avant qui vous permet également de l’utiliser pendant qu’il se charge. Attention, il dispose également d’une charge rapide, en seulement 1 minute de connexion vous obtiendrez 3 heures d’utilisation supplémentaires.

C’est une souris très précise, avec un capteur allant jusqu’à 4000 DPI que vous pouvez ajuster selon l’application que vous utilisez. Dans l’application de configuration de la souris, vous pouvez choisir parmi différentes configurations de boutons et de moteur de précision en fonction que vous soyez dans Photoshop, Word ou dans le navigateur.

Logitech MX Anywhere 3

Si on le compare au MX Master 3s, ce MX Anywhere 3 est très, très similaire en termes de fonctionnement. La seule différence réside dans la taille, la forme et quelques extras que le modèle supérieur possède, comme une deuxième molette latérale et une nouvelle zone de pression. La qualité de Logitech et de ses claviers atteint maintenant les souris.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.