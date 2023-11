Allumer votre Xiaomi ne sera plus jamais pareil lorsque HyperOS arrive : un nouvel écran de démarrage pour une nouvelle ère

Est-il trop tôt pour dire ‘Adieu MIUI, bonjour HyperOS’ ? Nous ne savons pas encore ce qui va arriver à la couche de personnalisation de MIUI qui existe depuis 13 ans, depuis la création de l’entreprise Xiaomi, car Xiaomi ne s’est pas encore prononcé officiellement à ce sujet. Mais nous savons une chose : HyperOS est là pour changer la donne et regrouper tout l’écosystème Xiaomi sous un seul système d’exploitation.

Et en tant que nouveau système d’exploitation, à la fois HyperOS et Xiaomi montrent déjà clairement le changement dès que vous allumez un smartphone équipé de ce nouveau système, comme les Xiaomi 14 qui sont déjà vendus en Chine.

Écran de démarrage HyperOS

Un des changements les plus remarquables de HyperOS est la nouvelle animation de démarrage. Quand vous allumez un appareil Xiaomi de la série 14, vous êtes maintenant accueilli par le logo « Xiaomi HyperOS » au lieu du logo familier « Mi ». Ce changement dans l’animation de démarrage est extrêmement significatif, car il symbolise le début d’une nouvelle ère pour Xiaomi et souligne le passage de l’aimée MIUI à ce nouveau vaste front de possibilités qu’ouvre HyperOS.

Comme partie de ce changement, Xiaomi a non seulement revu l’interface utilisateur, mais a également amélioré la compatibilité avec le nouvel HyperOS. L’objectif de ce changement est de permettre aux utilisateurs de la série Xiaomi 14 et d’autres smartphones Xiaomi de passer en douceur à la nouvelle plateforme et de profiter d’une expérience améliorée.

Les améliorations de compatibilité comprennent des performances optimisées des applications, une meilleure réactivité du système et une interface plus facile à utiliser.

HyperOS sur Xiaomi, Redmi et POCO

Mais bien sûr, HyperOS n’est pas seulement pour les smartphones Xiaomi, mais pour tous les smartphones de Xiaomi, incluant les marques et familles comme Redmi et POCO. Tous les modèles répertoriés dans ce lien et dépassant les 100 sont des candidats pour utiliser HyperOS.





Les développeurs affirment que HyperOS a « mûri » pendant 13 ans, depuis la création de MIUI, depuis la fondation même de Xiaomi en 2010, et la recherche et le développement actifs ont commencé il y a 7 ans, lorsque l’entreprise a développé le système Vela pour les appareils de l’Internet des objets (IoT). Il a fallu tout ce temps pour créer non seulement une autre surcouche pour Android, mais quelque chose de complètement différent : bien que le noyau d’Android et ses composants soient la base du système, ils sont tous complétés par des modules propres à Vela.

Et le meilleur : son occupation semble être la plus petite parmi les systèmes d’exploitation actuels, du moins sur les smartphones. HyperOS pèse seulement 8,75 Go dans sa version pour mobiles, ce qui le rend plus léger que iOS d’Apple de près de 3 Go. L’idée de Lei Jun et de son équipe est que HyperOS est un système extrêmement flexible et polyvalent, capable de fonctionner sur une énorme variété de dispositifs, qu’ils aient 64 Ko de mémoire RAM ou même 24 Go. Ainsi, HyperOS est la plateforme idéale pour connecter les plus de 200 types de produits qui font partie de l’écosystème Xiaomi.

