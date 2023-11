Volkswagen s’associe à vivo pour améliorer l’intégration du smartphone avec la voiture

Volkswagen souhaite améliorer l’expérience de connexion avec les appareils mobiles et pour cela, il aura besoin de l’aide de vivo

Volkswagen et vivo s’unissent pour créer une expérience améliorée dans les véhicules lors de la connexion des appareils mobiles.

Volkswagen, l’un des plus grands constructeurs automobiles du monde, a annoncé une collaboration avec vivo afin de créer une meilleure expérience de connexion entre la voiture et le téléphone portable. L’objectif est de développer des solutions innovantes qui permettent aux utilisateurs d’accéder aux fonctions et services de leurs appareils depuis le système d’info-divertissement du véhicule.

La collaboration se concrétise par la création d’un laboratoire commun entre CARIAD, la filiale logicielle de Volkswagen, et vivo. Le laboratoire se concentrera sur la recherche et le développement de technologies telles que la projection sans fil, la charge sans fil, la communication entre les véhicules et l’intelligence artificielle. Les deux entreprises espèrent que cette coopération les aidera à offrir plus de confort, de sécurité et de divertissement aux conducteurs et aux passagers.

Quels sont les avantages de cette alliance pour les utilisateurs ?

L’intégration du téléphone portable avec la voiture est l’une des demandes les plus importantes des clients actuels. En s’associant avec vivo, Volkswagen pourra tirer parti de l’expérience et de l’innovation de la société chinoise dans le domaine des appareils mobiles. Ainsi, les utilisateurs pourront bénéficier d’une série d’avantages, tels que :

Projeter l’écran de leur téléphone sur le système d’info-divertissement de la voiture sans fil, ce qui leur permettra d’accéder à leurs applications, leur musique, leurs cartes et leurs contacts sans avoir besoin de câbles.

Recharger leur téléphone sans fil pendant qu’ils conduisent, ce qui leur évitera d’avoir à transporter des chargeurs ou des adaptateurs.

Communiquer avec d’autres véhicules via le réseau 5G, ce qui leur facilitera l’échange d’informations sur la circulation, la météo ou les urgences.

Utiliser l’intelligence artificielle pour personnaliser les paramètres de la voiture, tels que la température, l’éclairage ou le siège, selon leurs préférences et leurs habitudes.

Ces fonctionnalités seront intégrées dans le système d’exploitation de Volkswagen, qui est basé sur le logiciel open source Android Automotive. Ainsi, Volkswagen pourra offrir une plateforme ouverte et flexible adaptée aux besoins et aux attentes des utilisateurs de différents marchés et régions.

L’alliance entre Volkswagen et vivo s’inscrit dans la stratégie de transformation numérique du groupe allemand, qui vise à devenir un fournisseur de mobilité individuelle durable de premier plan. Pour cela, Volkswagen prévoit d’investir plus de 27 milliards d’euros dans le développement de logiciels d’ici 2025.

Le premier résultat de cette collaboration devrait arriver sur le marché en 2024, lorsque Volkswagen lancera sa nouvelle génération de véhicules électriques basés sur la plateforme SSP (Scalable Systems Platform). Ces véhicules seront équipés du système d’exploitation de Volkswagen, qui intégrera les solutions développées par le laboratoire commun avec vivo.