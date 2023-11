Apple a tenté de faire croire à l’UE que Safari est en réalité trois navigateurs différents. Ça n’a pas marché.

L’objectif d’Apple était que Safari ne soit pas considéré comme un « gatekeeper » afin d’éviter de se conformer aux exigences de l’UE.

Safari, le navigateur préinstallé d’Apple

Apple a soutenu devant l’Union européenne que le navigateur Safari était en réalité 3 navigateurs distincts. Le motif de cette affirmation était de ne pas dépasser les seuils établis par la Loi sur les marchés numériques de l’UE, dans laquelle peuvent être qualifiées de « gatekeepers » les entreprises ou les firmes qui jouissent d’un pouvoir excessif dans le secteur technologique, leur permettant de contrôler le marché.

L’UE a répondu avec sa propre publicité

Tout a commencé avec l’entrée en vigueur de la Loi sur les marchés numériques de l’UE, le 1er novembre 2022, bien qu’elle ait commencé à être appliquée le 2 mai 2023. Cette loi considère qu’une entreprise est un gatekeeper si elle compte plus de 45 millions d’utilisateurs actifs mensuels en Europe et une capitalisation boursière d’au moins 75 000 millions d’euros (80 000 millions de dollars).

Ces entreprises qualifiées de la sorte devront se conformer aux exigences de l’UE. Il s’agit d’exigences qui peuvent mettre en péril leur contrôle sur le marché, telles que permettre une désinstallation facile des applications sans recourir à des astuces compliquées, éviter les préférences et traiter les produits de manière favorable, ou permettre à des tiers d’opérer avec leur système. Cela affecte également Android.

C’est pourquoi la société de la pomme ne souhaite pas que ses produits soient qualifiés de gatekeepers. Pour éviter cela, elle a affirmé que les différentes versions de Safari constituent des navigateurs distincts. L’UE a répondu avec sa propre publicité dans laquelle il était affirmé : « Même Safari. Appareil différent ».

On ne sait pas encore ce qui se passera après la décision de l’UE. On ne sait pas si Apple aura des possibilités de contester. Si finalement, comme c’est le cas pour l’instant, elle doit se conformer à la loi, elle devra se plier aux exigences de l’UE dans un délai maximum de 6 mois. Sinon, elle sera confrontée à une amende pouvant aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaires mondial de Safari, et en cas de récidive, jusqu’à 20%. Ce n’est pas la première confrontation qu’elle a avec l’UE, qui l’a déjà obligée à mettre en place des chargeurs USB-C sur l’iPhone.

Elle a également protesté contre iOS et iMessage

La société fondée par Steve Jobs a utilisé le même argument avec iOS, mais cette fois avec succès. Elle a affirmé que iOS n’est pas le système d’exploitation de tous les appareils Apple, car iOS, pour Apple, n’est pas la même chose que watchOS, pour Apple Watch, ce sont des choses différentes. L’UE a accepté cet argument, excluant tous les autres, sauf iOS, qui dépasse le total des utilisateurs.

Elle a également protesté contre iMessage mais l’UE ne lui a pas donné raison. Dans un premier temps, Apple a accepté que iMessage dépassait les seuils de l’UE, mais elle a ensuite changé d’avis. Pour elle, iMessage n’est pas un service payant car Apple ne le monétise pas par le biais de matériels ou de traitement des données. Autrement dit, elle ne gagne pas directement d’argent avec lui, il est donc impossible que ce soit un gatekeeper.

En réponse, l’Union européenne a affirmé que le terme gatekeeper fait référence à « des services fournis contre rémunération ». Pour défendre son idée, elle a souligné que la rémunération ne doit pas être directe, mais aussi indirecte, et que, dans ce cas, elle proviendrait d’appareils associés, c’est-à-dire, la vente d’iPhone. Pour utiliser iMessage, vous devez acheter un iPhone, ce qui en réalité un gatekeeper.