Vous pouvez désormais télécharger Warcraft Rumble, le nouveau jeu de défense de tour de Blizzard pour iOS et Android

Warcraft Rumble peut maintenant être téléchargé gratuitement à la fois sur Google Play Store et sur l’App Store.

Warcraft Rumble est le nouveau jeu gratuit pour plateformes mobiles de Blizzard

Il y a quelques jours, nous avons partagé avec vous une compilation des 7 meilleurs jeux mobiles qui seraient disponibles avant la fin de l’année et aujourd’hui précisément, l’un d’entre eux est officiellement arrivé à la fois sur la Google Play Store et sur l’App Store d’Apple. Il s’agit de Warcraft Rumble, le nouveau jeu gratuit pour appareils mobiles de Blizzard, le développeur responsable d’autres franchises aussi populaires que Diablo.

Donc, si vous êtes fan des jeux de la série Warcraft ou si vous aimez simplement les jeux de type « tower defense », nous vous recommandons de vous rendre sur votre boutique d’applications iOS ou Android et de télécharger gratuitement Warcraft Rumble, un jeu qui a tout ce qu’il faut pour devenir l’un des succès de 2024.

Warcraft Rumble est désormais disponible sur Android et iOS

Warcraft Rumble est un jeu de défense de tours et de stratégie dans le pur style de Clash Royale, dans lequel vous devrez collecter, construire et améliorer une armée composée de miniatures des personnages les plus célèbres de la saga Warcraft afin de vaincre vos ennemis.

Voici comment la société américaine décrit son nouveau jeu pour appareils mobiles:

« Warcraft Rumble est le premier Warcraft créé à partir de zéro pour les appareils mobiles, qui vous permet de construire et de donner des ordres à des armées miniatures composées de héros, de méchants et de créatures de l’univers Warcraft. Déployez des personnages légendaires de l’histoire de Warcraft tels que Jaina Proudmoore, Grommash Hellscream, Hogger et bien d’autres, tout en mettant à l’épreuve vos compétences stratégiques dans une série de modes, en solo ou contre d’autres joueurs. »

Blizzard affirme également que Warcraft Rumble est un jeu vraiment divertissant, car « ses systèmes PvP profonds, ses donjons et ses autres modes offrent de nombreux défis aux joueurs de tous niveaux de compétence ».

Warcraft Rumble est un jeu « free to play », c’est-à-dire que son téléchargement est totalement gratuit, mais il propose une série d’achats in-app allant de 0,99 euro à 99,99 euros, grâce auxquels vous pourrez progresser plus rapidement dans le jeu.

Si vous souhaitez essayer Warcraft Rumble sur votre Android ou iPhone, il vous suffit de cliquer sur le lien direct vers Google Play ou l’App Store que nous vous laissons ci-dessous et de l’installer sur votre téléphone.

Google Play Store | Warcraft Rumble

App Store | Warcraft Rumble