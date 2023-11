Tim Cook confirme à nouveau qu’Apple travaille sur l’intelligence artificielle générative

Apple a pour objectif d’avoir sa propre intelligence artificielle qui sera le cœur de ses futurs produits.

Tim Cook, PDG d’Apple

Tim Cook a confirmé à nouveau qu’Apple travaille sur l’intelligence artificielle générative lors de la présentation des récents résultats financiers du quatrième trimestre 2023. Quelque chose qu’il avait déjà confirmé dans le passé et qui est clairement prévu de voir plus tard ou plus tôt. Que ce soit sous la forme d’un chatbot de style ChatGPT ou de fonctionnalités au sein d’iOS.

Tim Cook affirme qu’Apple aura sa propre IA générative

Lors de la présentation des résultats financiers de l’entreprise, le PDG d’Apple a été interrogé sur l’intelligence artificielle et a répondu que Apple travaille sur sa propre intelligence artificielle générative et que de nombreuses fonctionnalités de l’écosystème comme la vocalisation personnalisée, la détection d’accidents ou l’ECG de l’Apple Watch sont basées sur des modèles d’apprentissage automatique.

Cependant, Tim Cook n’a pas donné de détails autres que d’ajouter qu’Apple veut avoir sa propre intelligence artificielle générative de manière responsable afin que les utilisateurs puissent en profiter et qu’elle soit le cœur des futurs produits que l’entreprise lance sur le marché.

Les futures applications de l’IA d’Apple

Il n’est pas un secret qu’Apple travaille là-dessus. Selon l’analyste Jeff Pu, il achèterait une grande quantité de serveurs pour l’IA en 2023 et 2024 dans le but qu’elle soit la grande protagoniste dans iOS 18 en améliorant Siri et d’autres applications du système d’exploitation.

Bien que la société semble travailler de manière lente sur quelque chose lié à l’intelligence artificielle, il semble que nous le verrons dans iOS 18. Nous aurions un meilleur Siri qui aurait également une intégration plus profonde avec l’application des raccourcis, Apple Music gagnerait la capacité de générer automatiquement des playlists et l’application Messages pourrait répondre de manière intelligente aux messages.

Enfin, il faut prendre en compte que la société aurait développé son propre chatbot qui serait déjà en phase de test interne et qui est sous le projet Ajax. Tout ce que nous pouvons faire maintenant est d’attendre, mais l’avenir s’annonce très prometteur.