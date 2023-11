Une des outils d’édition de photos de l’iPhone a disparu par magie

Il s’agit de l’option Loupe des outils de marquage.

La fonction Loupe ne peut plus être utilisée pour éditer des photos sur l’iPhone

Les petits problèmes continuent pour iOS 17. Un des outils d’édition de photos de l’iPhone a disparu. Il s’agit de l’option Loupe qui se trouve dans les outils de marquage et qui permettait de mettre en évidence des éléments d’une photo, ce qui était très utile si cette photo était une capture d’écran.

Merci de votre attention, j’ai réalisé sa disparition mercredi dernier lorsque je voulais éditer une capture d’écran afin de mettre en valeur l’icône d’une application. En accédant aux outils de marquage, elle n’y était pas, ce à quoi je n’ai pas accordé d’importance car je pensais qu’elle avait été supprimée. Mais à ma surprise, on commence à le signaler.

Les outils de marquage sont une option qui apparaît lors de l’édition des photos et on y accède en appuyant sur le bouton du crayon situé en haut à droite. Grâce à eux, nous pouvons apporter des modifications très utiles aux photos telles que dessiner, indiquer avec des flèches ou signer des documents. Parmi ces options figurait la Loupe, avec laquelle il était possible de mettre en évidence des éléments d’une image et de créer un effet bokeh en arrière-plan de l’élément mis en évidence.

Il semble que la disparition de cet outil soit survenue dans iOS 17, mais cela n’a pas été suffisamment remarqué. Il y a des forums Apple où des commentaires d’utilisateurs signalent le manque de cette option et on ne sait pas pourquoi elle a été supprimée. Peut-être est-ce l’un des bugs d’iOS 17, mais rien n’est clair à ce sujet.

Le plus étrange dans tout cela, c’est que cela n’affecte que les iPhone et iPad, c’est-à-dire iOS et iPadOS 17. Mais ce n’est pas présent sur les Mac, c’est-à-dire sur macOS Sonoma. Sur le Mac, l’option Loupe existe toujours dans les outils de marquage, ce qui signifie qu’elle n’a pas été complètement supprimée.

Nous verrons si elle revient car c’était quelque chose de vraiment utile pour éditer des captures d’écran, par exemple. En attendant, nous attendons toujours la sortie d’iOS 17.1.1 qui semble arriver la semaine prochaine avec des corrections d’erreurs telles que les problèmes de connexion Wi-Fi rencontrés par certains utilisateurs.