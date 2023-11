Ceci est l’une des meilleures formations initiatiques à l’IA que vous pouvez faire gratuitement et en ligne

Ce cours gratuit et en ligne d’initiation à l’IA est tout ce dont vous avez besoin pour apprendre sur l’Intelligence Artificielle

Apprendre sur l’IA est à la portée de tous grâce à ce cours gratuit et en ligne d’initiation à l’Intelligence Artificielle.

L’Intelligence Artificielle ou IA est l’une des technologies les plus importantes et révolutionnaires du moment. Cependant, beaucoup de gens ne savent pas ce qu’est l’IA, ce qu’on peut faire avec elle et comment elle est créée. C’est pourquoi toute personne qui veut apprendre les concepts de base de l’IA devrait accéder à ce cours gratuit et en ligne d’initiation à l’IA.

Appelé « Elements of AI » ou « Éléments de l’IA » en espagnol, ce cours est composé de plusieurs sections et a été développé par MinnaLear en collaboration avec l’Université de Helsinki. L’objectif du cours est à la fois de permettre aux utilisateurs d’acquérir des connaissances de base sur l’IA et d’encourager toute personne à s’intéresser à l’IA.

Pourquoi devriez-vous suivre gratuitement ce cours d’initiation à l’IA en ligne ?

Le cours est conçu pour les utilisateurs ayant des connaissances de base, étant donné que le point de départ est quasiment l’ignorance totale. En étant conçu de cette manière, il n’est pas nécessaire d’être un expert ou d’avoir des bases solides avant de se lancer dans l’apprentissage de l’IA.

La formule du cours combine à la fois une base théorique étendue et des exercices pratiques qui renforceront les connaissances et compétences acquises. La langue ne posera pas non plus de problème, le cours est disponible en plusieurs langues, dont l’espagnol.

Le cours est composé de six chapitres qui couvrent différents aspects de l’IA:

Le premier chapitre présente la définition et l’histoire de l’IA, ainsi que ses applications et limites.

Le deuxième chapitre montre comment l’IA peut résoudre des problèmes en utilisant la recherche et l’optimisation de solutions, et comment ces méthodes peuvent être appliquées à des jeux tels que les échecs.

Le troisième chapitre explique comment l’IA peut traiter l’incertitude et la probabilité, et comment ces outils peuvent être utilisés pour classer les données et faire des prédictions.

Le quatrième chapitre explique ce qu’est l’apprentissage automatique, l’un des domaines les plus importants de l’IA, et comment différents types d’algorithmes peuvent être utilisés pour apprendre à partir des données et générer des modèles.

Le cinquième chapitre vous initie aux réseaux neuronaux, l’une des techniques les plus populaires et puissantes de l’apprentissage automatique, et comment ils peuvent être utilisés pour reconnaître des images, des sons ou des textes.

Le sixième chapitre vous invite à réfléchir sur l’avenir et les implications sociales de l’IA, ainsi que sur les défis éthiques et juridiques qu’elle pose.

À la fin du cours, vous aurez acquis une vision d’ensemble et une compréhension de base de l’IA, et vous pourrez appliquer ces connaissances à votre travail ou à votre vie personnelle.

De plus, si vous terminez le cours avec succès, vous recevrez un certificat officiel de l’Université de Helsinki qui atteste de vos connaissances en IA. Pour accéder à ce cours et apprendre sur l’IA, il suffit de suivre ce lien et de s’inscrire, et étant donné qu’il est en ligne, il peut être suivi à tout moment.