Formez-vous sans sortir de chez vous : tous les certificats professionnels que vous pouvez obtenir grâce à Google

Chacun des 5 cours se concentre sur un domaine différent, mais tous vous délivrent un certificat professionnel.

Vous cherchez à vous former ? Ne manquez pas ces cours de Google

Le marché est de plus en plus concurrentiel chaque jour. Pour accéder à de bons postes ou obtenir une promotion, il est essentiel de se former, et les cours en ligne de Google sont une excellente option. La société technologique de Mountain View vous permet d’apprendre grâce à ces 5 cours indépendants. Nous vous expliquons de quoi il s’agit pour chacun d’entre eux.

Avant de nous plonger dans chacun d’entre eux, il est important de préciser qu’il s’agit de certificats professionnels conçus pour travailler. En d’autres termes, vous pouvez les inclure dans votre CV ou profil LinkedIn. Ce ne sont pas simplement des cours de formation, mais vous recevez un document attestant de vos connaissances acquises. Une fois cette question résolue, voici les formations disponibles.

Certificat professionnel d’analyse de données de Google

Apprenez à collecter, transformer et organiser des données pour aider à acquérir de nouvelles connaissances et prendre des décisions commerciales éclairées. Parfait pour vous si vous aimez travailler avec des chiffres, découvrir des tendances et visualiser des informations.

Certificat professionnel de gestion de projets de Google

Vous apprendrez à lancer, planifier et exécuter avec succès un projet en utilisant des approches de gestion de projets, à la fois traditionnelles et agiles. C’est destiné aux personnes qui aiment résoudre des problèmes et organiser des personnes et des ressources.

Certificat professionnel de conception UX de Google

Vous apprendrez les bases de la conception UX. Vous saurez comment mener des recherches sur les utilisateurs et concevoir des prototypes avec des outils tels que Figma et Adobe XD. Si vous aimez penser de manière créative, le design et la recherche, c’est pour vous.

Certificat professionnel de support informatique de Google

Vous apprenez les bases des systèmes d’exploitation et des réseaux. De plus, vous apprendrez à résoudre des problèmes grâce à un code afin de garantir le bon fonctionnement des ordinateurs. Vous êtes intéressé par la résolution de problèmes et l’apprentissage de nouveaux outils ? Alors vous vous adapterez facilement à ce cours.

Certificat professionnel d’automatisation informatique de Google avec Python

Il s’agit d’un programme avancé pour les étudiants ayant déjà obtenu le certificat professionnel de support informatique de Google. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances en informatique avec Python et continuer à progresser dans votre maîtrise de l’automatisation, c’est pour vous.

Si vous souhaitez continuer à vous former

Ces 5 cours de Google ne sont pas les seuls proposés par la plateforme. Il existe également d’autres cours qui vous initient à l’intelligence artificielle, bien qu’ils n’aient pas le même prestige, ils sont très utiles. Si vous êtes toujours intéressé par les cours en ligne, nous vous recommandons ceux du Massachusetts Institute of Technology.