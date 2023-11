Cette version clone de Angry Birds a été créée en utilisant uniquement des outils d’IA tels que ChatGPT, Midjourney et DALL-E

L’IA copiant quelque chose créé par des humains.

Angry Pumpkins est un jeu entièrement créé avec une IA

L’Intelligence Artificielle est déjà capable de créer des jeux vidéo par elle-même, bien que vous ne trouverez pas beaucoup d’originalité dans son résultat. Un exemple en est un clone d’Angry Birds, appelé Angry Pumpkins, dans lequel avec ChatGPT, Midjourney et Dall-E, il a reproduit le même jeu mais avec une esthétique d’Halloween.

Un jeu créé sans développeurs

Avec l’utilisation du controversé ChatGPT, et d’autres systèmes tels que Dall-E et Midjourney, un utilisateur a été capable de créer un jeu vidéo complètement, à la fois au niveau de la programmation et artistique. C’est un reflet clair du pouvoir de l’Intelligence Artificielle, parvenant à le faire avec le support d’une seule personne.

Avec GPT-4 s’occupant des lignes de code et de la programmation du jeu, et avec Dall-E 3 et Midjourney dans le domaine artistique, cet utilisateur a réussi à générer automatiquement la réplique qui peut être appréciée dans le tweet ci-dessous:

Midjourney, DALL•E 3 et GPT-4 ont ouvert un monde de possibilités infinies. Je viens de coder « Angry Pumpkins ???? » (toute ressemblance est purement fortuite ????) en utilisant GPT-4 pour tout le codage et Midjourney / DALLE pour les graphismes. Voici les instructions et le processus que j’ai suivi: pic.twitter.com/st3OEhVVtK — Javi Lopez ⛩️ (@javilopen) Octobre 31, 2023

Un exemple dangereux du pouvoir de l’IA

Cela peut être fascinant, d’une certaine manière, que plusieurs IA soient capables de créer un jeu vidéo fonctionnel. Cependant, cela est plus dangereux qu’il n’y paraît à première vue, si l’on considère que dans ce travail, on observe un manque évident d’originalité et cela ne favorise aucun équipe de développement, mais un utilisateur qui exploite la connaissance du réseau pour créer un jeu sans effort. L’auteur parle de « possibilités infinies », mais la réalité serait qu’il s’agit d’infinies copies de quelque chose qui existe déjà.

Lorsque l’IA est conçue à un stade qui nécessite de la créativité et du pouvoir artistique, on ne peut que reproduire ce qui a déjà été créé. Cependant, cela peut encourager la prolifération de sorties de ceux qui recherchent des revenus au-delà de partager une œuvre originale dont ils sont fiers. Si l’utilisation de ces outils devient normale, l’industrie du jeu vidéo fera un énorme pas en arrière dans ses fondements.