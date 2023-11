Call of Duty: Mobile célèbre son quatrième anniversaire avec une nouvelle saison et plein de nouveautés

La dixième saison et le quatrième anniversaire de Call of Duty: Mobile sont en cours, ils arriveront avec une énorme quantité de nouveautés

Call of Duty: Mobile a tout préparé pour la célébration de son quatrième anniversaire avec la sortie de la dixième saison.

Le 8 novembre est le jour où Call of Duty: Mobile célébrera son quatrième anniversaire. La journée sera remplie d’une énorme quantité de nouveautés et avec l’annonce de la dixième saison du jeu. Parmi les nouveautés annoncées se trouvent une énorme quantité d’événements et d’objets qui arriveront avec cette célébration.

Le quatrième anniversaire de Call of Duty: Mobile sera célébré en grand

En combinant la dixième saison avec le quatrième anniversaire, les développeurs de Call of Duty ont annoncé que c’est leur saison la plus innovante et la plus grande. En réalité, un nouveau mode de jeu arrive sous le nom de « Ground War: Breach » qui consiste en un affrontement de 32 joueurs en groupes de 16 sur l’île Memnos.

Ce nouveau mode peut être joué à la fois en tant qu’attaquant et en tant que défenseur, rendant les parties complètement frénétiques. De plus, une stratégie constante est nécessaire car il ne s’agit pas seulement d’éliminer l’ennemi, le mode récompense la capture de différents points et objectifs.

Le terrain de jeu comprendra absolument tout : des armes et des véhicules tels que des tanks ou des hélicoptères qui pourront être utilisés par les deux camps. Bien que ce soit la plus grande nouveauté, ce n’est pas la seule et le retour de The Club est un autre atout majeur de ce quatrième anniversaire.

The Club est une zone à l’intérieur de Call of Duty: Mobile où les utilisateurs peuvent interagir librement les uns avec les autres, en plus de jouer à différents mini-jeux. C’est un espace de paix et d’harmonie totales, mais il n’est disponible que pendant les anniversaires et les événements.

L’événement anniversaire de Call of Duty: Mobile se déroule le 8 novembre et débutera à 23h00 en France. La seule condition pour participer est de télécharger Call of Duty: Mobile et de l’avoir mis à jour vers la dernière version.