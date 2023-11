Effondrement sonore : écouteurs avec son haute fidélité et 52h de batterie pour 54 euros

Isolez-vous du monde avec ces écouteurs au son brutal et une autonomie à couper le souffle.

Les SoundPEATS Capsule 3 Pro ont plusieurs microphones qui améliorent considérablement les appels dans n’importe quel environnement.

Bien qu’il reste des amateurs de câbles, il y a de plus en plus d’utilisateurs qui préfèrent tout appareil qui n’a pas nécessairement besoin d’un câble pour fonctionner. Les écouteurs sont l’un des gadgets les plus demandés sans fil, et aujourd’hui je veux vous proposer ces écouteurs sans fil spectaculaires et pas cher pour seulement 69,90 54,50 euros sur Amazon. Vous pouvez également les acheter sur AliExpress, mais à un prix supérieur.

Il s’agit des SoundPEATS Capsule 3 Pro, des écouteurs minuscules de type intra-auriculaire qui offrent un son incroyablement défini et des appels d’une netteté impressionnante grâce à leur système de réduction du bruit. De plus, nous avons une batterie que d’autres modèles pourraient envier. Si vous cherchez des écouteurs sans fil pas cher de bonne qualité, ceux-ci de SoundPEATS vous surprendront.

Achetez des écouteurs haut de gamme pour seulement 47 euros

La caractéristique la plus remarquable de ces SoundPEATS Capsule 3 Pro est leur batterie. Pour des écouteurs de taille minuscule, il n’est pas normal d’intégrer une batterie qui dure 8 heures de lecture. Et le meilleur de tout cela, c’est qu’avec leur étui de chargement, nous aurons un total de 52 heures d’utilisation avec une seule charge.

Dans une aussi petite capsule, ils ont pu intégrer des haut-parleurs dynamiques de 12 mm capables d’atteindre des fréquences de 20 à 40 000 Hz. Ils sont compatibles avec les codecs les plus avancés, y compris le LDAC de Sony, capable de transmettre du son avec un débit binaire allant jusqu’à 990 Kbps. Avec ceux-ci, vous pourrez enfin profiter de votre abonnement à Music Unlimited, Apple Music ou Tidal et écouter des morceaux de musique sans perte.

Dans leur petit boîtier, ils intègrent un total de 6 microphones (3 dans chaque écouteur). Ils se chargent de capturer votre voix pendant les appels, de filtrer les bruits extérieurs et d’éviter ainsi que le vent, le moteur de la voiture ou les travaux autour de vous n’interrompent votre appel. Cela les place parmi les meilleurs écouteurs à réduction de bruit pas cher sur le marché.

Ce système de réduction de bruit hybride est capable de réduire le bruit externe pendant que vous écoutez de la musique ou que vous vous promenez jusqu’à 43 dB. Et si vous aimez les jeux, vous pourrez également vous sentir immergé dans l’action de votre téléphone mobile avec une latence minimale de 70 ms, vous permettant de profiter au maximum et en toute synchronie.

Ce modèle est disponible en noir et blanc, tous deux bénéficient de la même réduction de prix sur Amazon. Je préfère les blancs, bien qu’ils soient un peu plus salissants à la longue. Ils viennent avec 3 paires d’embouts en caoutchouc pour que vous utilisiez celui qui s’adapte le mieux à votre oreille.

Enfin, ces Capsule 3 Pro de SoundPEATS fonctionnent avec Bluetooth 5.3. Cela nous offre une consommation d’énergie minimale et une connexion beaucoup plus stable avec tous les appareils de lecture. Et le meilleur, c’est que vous pouvez les connecter à deux appareils en même temps et passer rapidement de l’un à l’autre.