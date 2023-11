Prison Break revient avec une nouvelle série (encore une fois)

Je le ferais sans le casting principal.

Les protagonistes de la série originale

Si une série est revenue encore et encore alors qu’elle aurait dû être entièrement clôturée depuis des années, c’est bien Prison Break, la série sur une évasion de prison qui a commencé à être diffusée en 2005 et a connu plusieurs suites qui n’ont fait que donner de nouvelles conclusions à une conclusion qui aurait dû avoir lieu il y a des années.

Maintenant, Hulu, déjà entièrement propriété de Disney, annonce un nouveau spin-off et apparemment cette fois-ci, la distribution originale ne reviendrait pas (quelque chose de positif). Avec très peu d’informations à ce sujet autre que son existence, nous savons au moins que son scénariste et producteur est Elgin James, le co-créateur et producteur exécutif d’un autre spin-off, cette fois-ci de Sons of Anarchy, qui est Mayans M.C., donc nous gardons l’espoir de voir quelque chose de bon dans tout ça. Paul Scheuring, le créateur de Prison Break, ainsi que les producteurs originaux de la série avec Wentworth Miller, sont également de retour.

Le monde de Prison Break

Prison Break, l’originale, est une série d’action et de suspense qui se concentre sur l’histoire de Michael Scofield (interprété par Wentworth Miller), un ingénieur structurel qui se fait passer pour un criminel afin d’être emprisonné dans la même prison où son frère Lincoln Burrows (interprété par Dominic Purcell) est injustement condamné à mort. Le plan de Michael est d’aider son frère à s’évader de prison en concevant un plan complexe impliquant l’ingénierie et la connaissance de la prison, qu’il complète avec une carte tatouée dans son dos.

Prison Break a eu plusieurs spin-offs et suites tels que Prison Break: The Final Break (2009) : Après la quatrième saison de la série originale, un film télévisé a été diffusé pour conclure l’intrigue principale de la série, 12 jours après la fin de la quatrième saison. Prison Break: Resurrection (2017), quant à elle, est considérée comme la cinquième saison de Prison Break. Cette saison a ramené les personnages principaux et a continué l’histoire de Michael et Lincoln confrontés à de nouveaux défis.