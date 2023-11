WhatsApp pour iOS recevra enfin l’une des meilleures fonctionnalités de la version Android

La dernière version bêta de WhatsApp pour iPhone comprend l’option d’envoyer des photos en haute résolution.

WhatsApp pour Android permet d’envoyer des photos et des vidéos en HD depuis quelques mois maintenant

Cet été 2023, WhatsApp pour Android a introduit l’option d’envoyer des images en haute résolution sans avoir recours à des astuces ou des hacks de quelque nature que ce soit. Depuis lors, cela est devenu l’une des fonctionnalités les plus intéressantes de l’application et l’une des plus utilisées par les utilisateurs. Malheureusement, les utilisateurs iOS n’y ont toujours pas accès.

Cependant, tout semble indiquer que cela va changer.

Le WABetaInfo a apporté la bonne nouvelle en examinant la dernière version bêta de WhatsApp pour iOS, où des indices ont été trouvés indiquant l’arrivée de l’option d’envoyer des photos et des vidéos en haute résolution. Son implémentation sera cependant différente de celle de la version Android.

WhatsApp pour iOS permettra d’envoyer des photos et des vidéos en haute résolution

Sur Android, WhatsApp inclut une option qui permet d’envoyer des photos à résolution d’origine ou en haute résolution lors de la sélection d’une image dans la galerie. Selon les informations obtenues, la dernière version bêta de WhatsApp pour iOS ne comprendra pas cette fonctionnalité de la même manière que sur Android, mais son implémentation sera quelque peu différente.

Pour envoyer une photo en haute qualité via WhatsApp sur iOS, il faudra envoyer l’image en tant que fichier. En ouvrant le menu d’envoi de fichiers, WhatsApp proposera deux options : l’une pour choisir un document dans le stockage du téléphone, et l’autre pour ouvrir une image ou une vidéo, qui sera envoyée au destinataire sans compression.

Pour le moment, cette fonctionnalité n’est pas disponible pour tout le monde. Il s’agit d’une fonctionnalité en développement qui sera mise en œuvre avec une future mise à jour de l’application.

Si vous ne voulez pas manquer cette fonctionnalité ainsi que toutes les autres nouveautés à venir sur WhatsApp, nous vous recommandons de maintenir l’application toujours à jour avec la dernière version.