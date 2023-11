La saison 2 de The Last of Us arrivera au plus tôt en 2025

Il n’est pas encore entré en phase de production.

L’une des meilleures adaptations de jeu vidéo en série est sans aucun doute The Last of Us, la série mettant en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey basée sur l’œuvre de Naughty Dog. Elle a été diffusée pour la première fois le 15 janvier de cette année et son neuvième et dernier épisode de la première saison a été diffusé le 12 mars. Pour l’instant, nous sommes toujours en attente de sa suite.

Confirmée avant même la fin de la saison 1, la saison 2 devait commencer à être tournée à la fin de cette année, cependant, comme l’a confirmé hier le président de HBO, Casey Bloys, qui est actuellement impliqué dans une polémique sur la création de faux comptes Twitter et forums sur le cinéma et les séries, cela n’est ni possible ni le sera, car sa production a été affectée par les grèves à Hollywood, où la grève des acteurs, promue par le binôme SAG-AFTRA, est toujours en vigueur. En réalité, la nouvelle saison de la série de Craig Mazin et Neil Druckmann n’est même pas apparue dans un panel où les nouveautés pour 2024 ont été annoncées.

« Nous avons déjà tracé toute la deuxième saison et nous sommes prêts à commencer dès que la grève sera terminée », a déclaré Druckmann à Entertainment Weekly en septembre. « Nous avons pu planifier toute la deuxième saison », a ajouté Mazin. « Et j’ai également écrit et présenté le scénario du premier épisode et je l’ai envoyé [à HBO] vers 22 h 30 ou 22 h 40, juste avant minuit, lorsque la grève [de la WGA] a commencé. Je pense qu’il devient essentiellement presque certain que nous ne pourrons pas commencer [à tourner] lorsque nous le souhaitions, ce qui est frustrant. Nous sommes tous impatients de commencer. »

La série The Last of Us

The Last of Us est une série télévisée basée sur le célèbre jeu vidéo du même nom. L’intrigue se déroule dans un monde post-apocalyptique ravagé par une infection causée par un champignon mortel qui a transformé une grande partie de la population en créatures violentes et grotesques. L’histoire suit Joel, un contrebandier endurci, et Ellie, une adolescente courageuse et irrévérencieuse, alors qu’ils se lancent dans un voyage dangereux à travers une Amérique en ruine. Leur objectif est de conduire Ellie à un groupe de rebelles qui croit que son immunité naturelle au champignon pourrait conduire à la création d’un remède.