WhatsApp améliore ses Communautés avec deux nouvelles fonctions

WhatsApp vous permet désormais d’épingler et d’archiver les chats des groupes qui font partie d’une Communauté.

Le logo de WhatsApp, l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde

Avant l’arrivée des Canaux sur WhatsApp, ils étaient souvent confondus avec les Communautés, une fonctionnalité qui existe depuis un certain temps sur la plateforme de messagerie et qui vous permet de regrouper différents groupes au sein d’une communauté pour envoyer des notifications et des mises à jour à tous les participants de ces groupes en même temps.

Eh bien, malgré le fait que l’application de messagerie appartenant à Meta se concentre maintenant sur l’amélioration de ses Canaux, elle n’oublie pas non plus les Communautés et une bonne preuve en est qu’elle vient de les mettre à jour avec deux nouvelles fonctions utiles.

Vous pouvez maintenant épingler et archiver les chats des groupes communautaires sur WhatsApp

Les gars de WABetaInfo ont découvert dans la dernière version bêta de WhatsApp pour Android, dont le numéro de version est 2.23.24.9, que le client de messagerie met en place une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de épingler un ou plusieurs chats des groupes faisant partie d’une Communauté.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessous, le menu déroulant qui s’affiche lorsque vous maintenez une pression longue sur l’un des groupes communautaires dispose désormais d’une nouvelle option appelée « Épingler le chat », grâce à laquelle vous pourrez épingler les chats de groupe d’une Communauté qui vous sont les plus importants ou auxquels vous accédez le plus fréquemment en haut de l’application pour les avoir toujours à portée de main.

De plus, les Communautés de WhatsApp ont également retrouvé une fonctionnalité qu’elles avaient perdue lors d’une récente mise à jour bêta. Il s’agit de la possibilité d’archiver n’importe lequel des chats des groupes communautaires.

Ainsi, grâce à ces deux nouveautés, vous pourrez mieux organiser vos Communautés, car vous pourrez épingler en haut de l’application les chats prioritaires pour vous et archiver ceux que vous consultez moins fréquemment.

Ces deux fonctions d’épingler et d’archiver les chats des groupes faisant partie d’une Communauté sont déjà disponibles pour certains testeurs de la version bêta de WhatsApp pour Android et on s’attend à ce qu’elles arrivent bientôt, d’abord pour les autres participants à la même version et ensuite pour les utilisateurs de la version stable.