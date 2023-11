Ce puissant Samsung Galaxy avec Super Amoled et 120 Hz chute de 160 euros

C’est l’un des téléphones les plus beaux du fabricant coréen et aujourd’hui il bénéficie d’une importante remise.

Le Galaxy A54 5G est une bête avec un processeur Exynos et un écran superbe et fluide.

Vous avez besoin d’un nouveau téléphone puissant et abordable qui ne soit pas le typique Xiaomi pas cher ? Eh bien, Samsung se démarque depuis plusieurs années dans la gamme moyenne d’Android avec plusieurs modèles. La famille de terminaux Galaxy A est l’une des plus reconnues, elle se rapproche le plus, en termes de performances et de qualité, de la gamme haut de gamme ou des Galaxy S.

C’est pourquoi je tiens à vous recommander aujourd’hui le Samsung Galaxy A54 5G qui est passé de prix à 499 333 euros sur Amazon. Et le prix est très compétitif, car vous bénéficiez d’une autre bonne réduction sur PcComponentes à 370 euros. Sur le site officiel, son prix reste très élevé.

Samsung Galaxy A54 5G (8/128 Go)

Achetez un bon Samsung Galaxy pour 333 euros pour une durée limitée

L’un des aspects les plus remarquables de ce Galaxy A54 est le domaine de la photographie. Dans ce modèle, nous avons un triple appareil photo arrière avec stabilisateur optique composé d’un capteur Sony IMX766 de 50 MP f/1.8, d’un grand-angle Samsung de 13 MP et d’une lentille macro de 5 MP. Nous pourrons enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde, y compris un mode vidéo Pro. À l’avant, nous avons une lentille Sony IMX616 de 32 MP qui fait de superbes photos de portrait.

En partie, c’est un terminal haut de gamme grâce à son corps en plastique et en verre avec une résistance IP67. Le smartphone de Samsung est très robuste avec un poids de 202 grammes et une épaisseur très fine de 8,2 mm. Il intègre dans son boîtier des haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, ainsi que des microphones pour la réduction du bruit lors des appels.

Son devant est complètement occupé par un magnifique écran Super Amoled de 6,4 pouces Full HD+ avec 120 Hz de rafraîchissement. Il est également compatible avec tout le contenu en HDR10+ et est protégé par Gorilla Glass 5. Et une autre grande nouvelle, nous avons un lecteur d’empreintes intégré dans le panneau.

C’est un terminal sous Android 13 et qui verra bientôt la lumière avec Android 14. Le système fonctionne parfaitement grâce au processeur Exynos 1380 de Samsung. Un CPU gravé en 5 nm qui fonctionne à 2,4 GHz et qui est associé à la puce graphique ARM Mali-G68, 8 Go de RAM LPDDR4X et une mémoire interne de 128 Go extensible avec des cartes microSD.

Les 5000 mAh de batterie intégrés à ce Galaxy A54 sont suffisants pour une utilisation de 2 jours complets. Vous pourrez le charger rapidement avec une puissance allant jusqu’à 25W en moins d’une heure et demie. En termes de connectivité, nous avons un terminal au niveau de la gamme haut de gamme de Samsung : 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS et Dual SIM.

➡️ Voir l’offre Samsung Galaxy A54 5G (8/128 Go)

L’offre d’Amazon concerne uniquement le modèle de couleur noir graphite. C’est un terminal que vous pouvez avoir pendant des années, car il sera bientôt mis à jour vers la dernière version d’Android et son processeur est conçu pour durer de nombreuses années sans faillir.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat par le biais des liens spécifiques mentionnés dans cette publication, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.