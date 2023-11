Il est le roi des téléphones Android et bénéficie d’une réduction de 530 euros sur sa version avec 1 To de mémoire

Profitez de la meilleure offre de Samsung qui vous permet d’acheter un téléphone haut de gamme-premium, le meilleur de tous, avec une réduction de 530 euros.

Ce téléphone éblouit par sa qualité immensurable dans différents domaines, en plus d’une incroyable réduction de 530 euros.

Profitez de l’écran de meilleure qualité du marché, d’une excellente performance, d’un système de caméra avancé et du S Pen avec le Samsung Galaxy S23 Ultra. Il est normal qu’il soit si complet, car après tout, nous parlons du roi des téléphones Android. Ce smartphone ne fait pas parler de lui pour sa qualité, mais pour la réduction impressionnante qu’il offre, vous permettant de l’acheter pour seulement 1299 euros sur le site de Samsung.

L’importance d’acheter le Galaxy S23 Ultra à ce prix se manifeste lorsque nous mentionnons qu’il s’agit de la version avec 1 To de mémoire, qui coûte normalement 1829 euros. Par conséquent, grâce à la boutique officielle de Samsung, vous pouvez obtenir ce terminal impressionnant avec une réduction de 530 euros. Attention, notez que vous pouvez également acheter le même Samsung Galaxy S23 Ultra pour 1299 euros chez Ebay, vous avez donc la possibilité de choisir votre store préféré.

Aucun autre distributeur en ligne n’égale cette prix historique pour le Samsung Galaxy S23 Ultra. Sur PcComponentes, il est vendu à 2060 euros, tandis que sur Amazon, il atteint uniquement 1559 euros. Il est maintenant temps de revoir l’analyse que nous avons faite du Samsung Galaxy S23 Ultra pour vous expliquer pourquoi son achat sera un véritable succès.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Achetez le Samsung Galaxy S23 Ultra avec 1 To de mémoire à 530 euros de réduction

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est sans aucun doute l’un des meilleurs téléphones du marché que vous pouvez acheter. Tout d’abord, parce que son écran est occupé par un magnifique écran AMOLED de 6,8 pouces avec lequel vous pourrez profiter au maximum des séries, des jeux, des vidéos et de tout autre contenu diffusé. Il a 120 Hz et une résolution Quad HD+ impressionnante (3080 x 1440 pixels), vous n’aurez besoin que de quelques secondes pour constater qu’il s’agit du meilleur écran de tous.

Les bonnes paroles continuent lorsque nous parlons du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, le processeur qui donne vie au téléphone. Il offre des performances tout simplement extraordinaires, peu importe la tâche à laquelle nous le confrontons et le temps que cela prend. Avec ce Samsung Galaxy S23 Ultra, vous pouvez naviguer sur Internet, jouer, retoucher des images ou regarder un film en toute fluidité. De plus, ses 12 Go de RAM et 1 To de stockage confirment que nous avons affaire à une bête.

Le smartphone de Samsung peut également se vanter d’être l’un des téléphones avec la meilleure caméra du marché. Sa lentille arrière de 200 mégapixels est particulièrement impressionnante, car elle capture des photos spectaculaires, mais elle est entourée d’autres capteurs avec lesquels vous pouvez jouer et obtenir de très bons résultats. Ne vous inquiétez pas pour les selfies, ils sont également de grande qualité grâce à la caméra frontale de 12 mégapixels.

L’autonomie n’est pas un problème avec ce géant, car il est équipé d’une batterie de 5000 mAh. Selon notre expérience, dépasser une journée d’utilisation est très facile, atteignant 2 jours complets si vous n’êtes pas très exigeant. De plus, il prend en charge la charge rapide de 45W par câble et 10W sans fil. Gardez à l’esprit que cette grande batterie se trouve à l’intérieur d’un corps assez grand, avec une épaisseur d’environ 9 millimètres et plus de 230 grammes. Non, le Galaxy S23 Ultra n’est pas le meilleur choix si vous recherchez un téléphone compact.

Samsung Galaxy S23 Ultra

En revanche, c’est le meilleur achat si vous voulez acheter un téléphone qui vous durera de nombreuses années. En plus d’être très résistant, il bénéficie de 4 ans de mises à jour d’Android et de 5 ans de mises à jour de sécurité. Par conséquent, vous pourrez l’utiliser pendant longtemps en étant sûr qu’il est à jour et protégé contre les problèmes de sécurité potentiels. De plus, il ne manque pas de connectivité 5G.

Après l’avoir testé pendant quelques semaines, nous avons donné au Samsung Galaxy S23 Ultra une note de 97 sur 100 points au total. Comme vous pouvez le constater, pour nous, il frôle la perfection, c’est pourquoi nous vous recommandons de profiter de la réduction de 530 euros offerte par la boutique de Samsung et Ebay pour vous procurer sa meilleure version en termes de mémoire.

