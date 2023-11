John Wick aura une nouvelle série : premiers détails et quel avenir pour la saga

A Chad Stahelski aimerait le diriger.

Keanu Reeves en tant qu’assassin John Wick

Réjouissons-nous, fans d’action, car John Wick, incarné jusqu’à présent dans sa quadrilogie cinématographique par Keanu Reeves (l’acteur que personne ne peut détester), reviendra avec une nouvelle série qui étendra encore plus l’univers créé par Chad Stahelski, toujours en mouvement, David Leitch et Derek Kolstad.

Alors que nous sommes encore en train de récupérer de The Continental, une mini-série préquelle de seulement 3 épisodes qui révèle les violents origines de l’hôtel pour assassins de l’univers John Wick et qui raconte comment Winston Scott en a pris le contrôle, nous découvrons maintenant qu’il y a une nouvelle série télévisée en préparation, bien qu’elle en soit encore à ses balbutiements.

Voir The Continental

Nouvelle série John Wick

Pour l’instant, nous en savons peu sur cette nouvelle itération du monde des assassins, si ce n’est que le propre Chad Stahelski, réalisateur des films précédents, y est totalement investi, en plus d’avoir exprimé son désir de la diriger lorsqu’elle commencera à être tournée. « J’adorerais réaliser quelques épisodes de la série télévisée », assure le créatif, « juste parce que je pense que ce serait amusant d’essayer des choses que nous n’avons pas pu essayer dans les films. Je veux dire, bien sûr. Il y a de super idées. Et travailler avec un casting différent et une structure d’histoire différente sans John Wick, ce serait un défi amusant ». Ainsi, comme nous le voyons, cette nouvelle série, tout comme avec The Continental, n’aurait pas John Wick parmi ses protagonistes, mais tout peut encore arriver car ils sont actuellement en pleine phase de brainstorming.

« Toutes les idées sur lesquelles notre groupe d’écrivains travaille en ce moment, je te le jure, je les aime toutes« , explique Stahelski. « Si tu me disais demain que je dois en réaliser une, je dirais, ‘Super mec. C’est une excellente façon de passer une année’. Toutes sont de super idées », continue-t-il, « et j’ai des idées sur comment les mettre en œuvre. C’est ce qui est amusant à garder en marche ».

L’avenir de la saga

Au-delà de la toute récente The Continental et de cette série encore à ses débuts, l’univers John Wick comptera à partir du 7 juin 2024 un spin-off avec Ana de Armas intitulé Ballerina, bien qu’il soit trop tôt pour savoir si les grèves des scénaristes et des acteurs influenceront cette date.

Ballerina, qui se situera entre le troisième et le quatrième film de John Wick, racontera les aventures d’une tueuse (Ana de Armas) formée dans les traditions de la Ruska Roma alors qu’elle cherche à se venger de ceux qui ont assassiné toute sa famille.