100 euros de réduction pour le nouveau Pixel 7a, avec un design premium et Android 14

Il dispose d’un des meilleurs appareils photo du moment dans un format ultra compact.

Le Pixel 7a est fantastique avec un design incroyable, un excellent appareil photo et une mise à jour officielle vers la dernière version d’Android.

Si vous envisagez d’acheter un téléphone portable pour environ 400 euros, avec cette offre d’aujourd’hui, vous n’aurez aucun doute. Il s’agit du Pixel 7a de Google qui est actuellement disponible à 509 411 euros sur AliExpress Store dans une offre temporaire. Ce prix est pour la version japonaise de ce terminal, sans différence de matériel ou de bandes par rapport à la version européenne.

Si vous avez des doutes sur la version, vous pouvez également obtenir la version globale pour 416 euros sur AliExpress. Sur Amazon, il est vendu pour 500 euros, bien au-dessus du prix de cette offre. Vous ne savez pas ce que c’est d’avoir un Android pur jusqu’à ce que vous ayez un Pixel. En tant que propriétaire d’un Pixel 7 Pro, je vous recommande vivement d’acheter ce Pixel 7a pour plus de 400 euros.

Tout d’abord, nous devons mentionner que ce Pixel 7a a déjà été mis à jour officiellement vers Android 14 aux côtés de ses frères Pixel à partir du Pixel 4a 5G. Ce modèle garantit 5 ans de mises à jour, nous serons donc parmi les premiers à recevoir les nouvelles versions et correctifs de sécurité de Google.

Le terminal de Google dispose d’un design premium et compact. Avec un corps de 9 mm d’épaisseur en alliage d’aluminium et verre pesant 193 grammes, et avec une résistance IP67 à la poussière et à l’eau, ce Pixel 7a est à la hauteur des meilleurs smartphones haut de gamme. Dans l’offre d’AliExpress, vous pouvez obtenir les couleurs blanc, bleu et noir au même prix.

Avec ce téléphone, vous pouvez atteindre tout l’écran d’une seule main, car nous avons un écran OLED de 6,1″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est protégé par le Gorilla Glass 3 et est compatible avec HDR10+, ce qui vous permet de profiter au maximum de vos séries et films préférés. Le lecteur d’empreintes est également intégré à l’écran.

L’appareil photo est l’un des points forts des Pixel. Dans ce modèle, nous avons un double appareil photo arrière avec stabilisateur optique, avec une lentille Sony IMX787 de 64 MP f/1.89 et un grand angle Sony IMX712 de 13 MP. Il enregistre en 4K à 60 ips sans problème. Sa lentille frontale de 13 MP est également excellente. Il a obtenu des scores très élevés lors du test réalisé par DxOMark.

Ce terminal fait fonctionner le système avec fluidité grâce au processeur Google Tensor G2, similaire à celui des Pixel 7 et 7 Pro. C’est un processeur de 5 nm qui fonctionne à 2,85 GHz, et dans cette version, nous avons 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de mémoire interne. Ensemble, ils atteignent près de 800 000 points lors du test Antutu.

Cette unité est équipée d’une batterie de 4385 mAh avec une charge rapide de 20 W. Nous pourrons également utiliser sa charge sans fil de 18 W et sa charge inversée (avec et sans fil). Son autonomie est d’environ un jour et demi. Enfin, en termes de connectivité, nous avons 5G, double SIM, GPS, WiFi 6, Bluetooth 5.2 et puce NFC.

