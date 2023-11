Les épisodes finaux de Yellowstone arriveront dans un an, mais deux nouveaux spin-off sont annoncés

Une nouvelle préquelle et une suite directe.

Si vous pensiez bientôt voir la fin de la cinquième et dernière saison de Yellowstone, nous avons de mauvaises nouvelles pour vous. La grève des scénaristes puis celle des acteurs ont fait que les nouveaux épisodes qui clôtureront finalement la série seront diffusés à partir de novembre 2024, deux ans après l’arrivée des 8 premiers épisodes de la cinquième saison sur SkyShowtime.

Bien que nous sachions déjà que la cinquième saison serait la dernière de Yellowstone, nous ne nous attendions pas à ce qu’elle soit si retardée, mais si c’est pour améliorer les conditions de travail des travailleurs d’Hollywood, soit le bienvenu. À la suite du départ de Kevin Costner, qui a pris goût aux westerns, nous devons maintenant ajouter ce retard qui apporte cependant deux bonnes nouvelles avec deux nouveaux spin-offs.

Prolonger la légende des Dutton

Yellowstone, qui compte déjà deux spin-offs à son actif comme 1923, avec Harrison Ford et Helen Mirren, et 1993, où Sam Elliott joue Shea Brennan, Isabel Mai joue Elsa Dutton et Tim McGraw joue James Dillard Dutton, entre autres, affronte toutes sortes d’aventures dans la période mouvementée qui a suivi la guerre civile américaine, aura également deux autres séries dérivées de sa trame principale qui s’intituleront 1944 et 2024.

1944 est le dernier d’une série de préquelles de Yellowstone que Taylor Sheridan, scénariste et réalisateur, a créée pour Paramount et qui serait tournée dans la vallée de Bitterroot selon les informations disponibles. Quant à 2024, ce serait une suite directe de Yellowstone et comme son nom l’indique, ce serait une série contemporaine. Cependant, si rien ne change, elle commencerait à être diffusée une fois que la série mère serait enfin terminée, nous ne nous attendons donc pas à la voir avant au moins la première moitié de 2025.