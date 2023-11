Voici la meilleure application que vous pouvez installer si vous souhaitez utiliser des AirPods avec un téléphone Android

Si vous souhaitez utiliser des AirPods avec votre smartphone Android, voici l’application que vous devez installer sur votre téléphone mobile.

Une capture d’écran de l’application MaterialPods / Image : Sam Beckman (YouTube)

Contrairement à des produits comme l’Apple Watch, qui n’est pas compatible avec Android selon la décision d’Apple, rien ni personne ne vous empêche d’utiliser des AirPods avec un appareil Android si vous préférez les écouteurs Apple plutôt que tout autre paire d’écouteurs sans fil disponibles sur le marché.

Cependant, pour pouvoir profiter d’une expérience similaire à celle que vous obtiendriez sur un iPhone, vous devez d’abord vous assurer de disposer de l’outil nécessaire, car par défaut, les AirPods ne sont pas 100% compatibles avec Android.

Aujourd’hui, nous allons vous montrer l’une des meilleures applications que vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable pour utiliser les AirPods avec votre appareil Android et en tirer le meilleur parti. Elle est compatible avec n’importe quel modèle d’écouteurs Apple et peut être téléchargée gratuitement à 100%.

MaterialPods est la meilleure application pour utiliser les AirPods avec un mobile Android

Le nom de l’application en question est MaterialPods, et il s’agit d’un outil gratuit qui permet de voir le niveau de batterie des AirPods à partir d’un appareil Android, une fonction qui n’est pas disponible par défaut.

Et ce n’est pas tout. L’application dispose également d’une animation de connexion et de niveau de batterie similaire à celle que l’on peut trouver sur les appareils iOS, montrant le modèle exact des AirPods.

MaterialPods propose des graphiques pour chacun des modèles d’AirPods disponibles, vous permettant de choisir le plus approprié dans chaque cas. De plus, elle dispose de widgets pour l’écran d’accueil qui permettent de consulter facilement l’état de la batterie des écouteurs et du boîtier.

Bien que grâce à MaterialPods une partie des incompatibilités lors de l’utilisation des AirPods avec Android soit éliminée, certaines fonctionnalités ne sont toujours pas disponibles, comme la configuration des contrôles tactiles ou la possibilité de mettre à jour le firmware des écouteurs.

L’application peut être téléchargée gratuitement depuis Google Play et est compatible avec tout appareil Android moderne. À ce jour, elle a déjà été téléchargée plus d’un million de fois et a une note de 4,2 étoiles. Si vous souhaitez débloquer toutes ses fonctionnalités et supprimer les publicités, il faudra payer pour la version Premium.

Télécharger sur Google Play | Material Pods