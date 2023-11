Cette marque de téléphones inconnue vient de se hisser dans le top 5 des ventes à l’échelle mondiale

Jusqu’à l’Infinix et au-delà.

Transsion regroupe trois marques au sein de son écosystème financier

Les smartphones représentent une industrie de plus en plus établie en termes de marques, mais cela n’empêche pas des marques peu connues de se développer pour devenir une marque phare dans le monde. C’est le cas de la marque chinoise Transsion, qui regroupe des marques comme Infinix, Tecno ou Itel, qui se concentrent sur les marchés émergents comme l’Afrique avec des terminaux pas cher, et occupe la cinquième position des ventes dans le monde.

Transsion continue de s’établir en 2023

Comme le montrent les données du cabinet de conseil Canalys, le dernier trimestre des ventes montre des signes de reprise, puisque la chute des ventes pourrait avoir touché le fond avec une baisse moyenne de 1%, un chiffre beaucoup plus positif que ceux enregistrés au cours des deux dernières années en raison de la baisse.

Transsion est une entreprise chinoise qui, contrairement à d’autres entreprises, a ciblé des marchés émergents tels que l’Afrique, le Moyen-Orient ou l’Asie du Sud-Est comme clients cibles. Au fil du temps, les pays de ces régions se sont également numérisés et adaptés aux nouvelles technologies, tout comme les puissances occidentales et orientales.

Ce n’est pas la première fois que Transsion surprend tout le monde en cette année 2023, car elle enregistre une année exceptionnelle en termes de ventes. L’été dernier, les données du marché des smartphones ont révélé, par exemple, que cette marque était l’une des rares à connaître une croissance des ventes, grâce à sa sélection du marché vers les économies émergentes où les smartphones n’étaient pas aussi répandus.

Le marché changeant des smartphones

Ces dernières années, les chiffres des ventes de smartphones continuent de diminuer, à l’exception de certains segments. L’un d’entre eux est celui des smartphones haut de gamme, et l’autre est celui des ventes dans les pays émergents. Transsion a principalement opté pour la deuxième option, mais n’a pas non plus oublié les autres segments. Un exemple en est le remarquable Infinix avec ses 26 Go de RAM qu’ils ont mis en vente cette année pour ceux qui cherchent un téléphone de jeu.