L’IA écrase à nouveau l’intelligence humaine : elle pense davantage et mieux qu’un être humain

IA continue de surpasser en quantité et en qualité la manière de raisonner de l’humanité.

Les inquiétudes concernant l’avancée démesurée de l’intelligence artificielle nous poussent à nous demander jusqu’où elle peut aller

L’Intelligence Artificielle est l’une des réalisations fondamentales qui marquent une nouvelle révolution technologique, précédée par les smartphones et, autrefois, Internet. Elle est désormais le sujet du moment, et les scientifiques cherchent à la connaître au maximum. Il existe de nombreuses craintes à ce sujet, comme les métiers qui vont disparaître à cause de l’IA. Il y a aussi la peur que les IA deviennent conscientes d’elles-mêmes. Dans ce cadre, une équipe de chercheurs de l’Université de New York et de l’Université Pompeu Fabra cherche à comprendre comment elles peuvent raisonner et si elles le font mieux que les humains.

L’IA et le raisonnement humain

La prestigieuse revue académique Nature a publié un article mettant en évidence la possibilité pour l’IA d’apprendre à raisonner et à appliquer ce qu’elle apprend à d’autres contextes linguistiques. Autrement dit, savoir appliquer les connaissances et les relier à d’autres contextes, par exemple en parlant du même objet mais composé différemment ou utilisé à d’autres fins. Ce que les experts en psychologie et en neurologie appellent la généralisation compositionnelle.

Les humains maîtrisent a priori cela sans problème. Mais il restait à voir si les intelligences artificielles sont capables de le faire de la même manière. Ainsi, des membres de l’Université de New York et de Pompeu Fabra se sont mis au travail pour déterminer si cela peut fonctionner avec elles. Ce qu’ils ont découvert, c’est que ChatGPT dans les versions actuelles peut le faire, et le faire mieux que de nombreux humains. Il est vrai que les humains peuvent encore avoir un certain avantage dans la plupart des cas, mais dans d’autres cas, l’IA les surpassait légèrement.

Cette capacité d’apprentissage, contrairement aux humains, est quelque chose qui s’apprend et que les experts ont baptisé « meta-apprentissage compositionnel ». Lors du test, des humains et des intelligences artificielles ont été soumis aux mêmes épreuves et les résultats ne laissent aucun doute sur la projection des IA.

L’étude est née d’une question claire : les IA peuvent-elles penser par généralisation compositionnelle ?

Des équipes de New York et de Barcelone sont parvenues à une conclusion claire : cela est possible grâce au Meta-apprentissage compositionnel ou MLC en anglais.

Cette technique peut facilement dépasser la façon de raisonner des êtres humains.

Cependant, il s’agit d’une technique qui doit être directement enseignée à l’IA, elle ne l’acquiert pas autrement.

L’IA se comporte même mieux dans de nombreux cas testés que les humains, mais c’est un domaine qui a également un énorme potentiel d’amélioration.

En général, dans ce cas, l’IA vise à surpasser facilement les humains. Il est important de souligner que ce sont les premières études sur le sujet, de sorte que si nous le considérons dans une perspective future, il est très facile de penser que la projection est très large et que l’IA pourrait nous surpasser sur ces questions de manière rapide et facile.

C’est ainsi un autre exploit pour l’IA, qui a réussi à décoller de manière totalement inattendue en quelques années seulement.