Première bande-annonce de La planète des singes : la domination, qui révèle également sa date de sortie

Continuant ce que César a commencé.

Un nouveau protagoniste aventureux

Le cinquième film de La planète des singes, si l’on compte depuis le redémarrage de la franchise en 2001, sera La planète des singes : l’Empire, un film qui a été annoncé il y a plus d’un an, mais dont nous ne savions que peu de choses jusqu’à présent ; seulement quels acteurs joueraient dedans et une vague idée de son argument. Maintenant, nous pouvons déjà voir ce qui nous attend et en plus, lui donner une date, grâce à sa merveilleuse bande-annonce.

La planète des singes : l’Empire, selon sa synopsis officielle, se déroule plusieurs générations dans le futur après le règne de César, où les singes sont l’espèce dominante vivant en harmonie et les humains se sont retrouvés réduits à vivre dans l’ombre. Pendant qu’un nouveau leader simien tyrannique construit son empire, un jeune singe entreprend un voyage angoissant qui le conduira à s’interroger sur tout ce qu’il sait du passé et à prendre des décisions qui façonneront l’avenir des singes et des humains de manière égale.

Date et détails

Cette nouvelle suite de La planète des singes sera jouée par l’actrice de The Witcher, Freya Allen, et par Owen Teague, connu pour ses rôles dans Ça ou Uncle John, dans le rôle principal du singe, qui fera face à ceux de sa propre espèce en raison de la relation particulière qu’il développera avec les humains tout au long d’un film qui comptera également la présence de Kevin Durand (Locke & Key), Peter Macon (Shameless) et William H. Macy (Fargo) parmi son casting principal.

Avec un scénario de Josh Friedman (La guerre des mondes), Rick Jaffa et Amanda Silver (Avatar : Le sens de l’eau) et Patrick Aison (Predator : La proie), La planète des singes : l’Empire sortira exclusivement en salles le 24 mai 2024, il reste donc encore quelques mois où nous en saurons sûrement plus sur un film qui promet de faire parler de lui.