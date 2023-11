Un des meilleurs téléphones haut de gamme pas cher aujourd’hui coûte seulement 344 euros

Un monstre avec un processeur puissant, une grande mémoire interne et l’un des écrans les plus fluides.

Le POCO F5 est l’une des meilleures options à environ 350 euros en ce moment.

Voulez-vous renouveler votre vieux téléphone par un appareil très puissant, avec une mise à jour vers Android 14 très bientôt et une esthétique spéciale ? Aujourd’hui, vous pouvez obtenir le POCO F5 pour seulement 429,99 344 euros sur AliExpress Store, ou pour 376 euros sur Amazon. L’offre d’AliExpress est très intéressante étant donné que cette version 8/256 Go coûte 379,99 euros sur le site officiel pour une durée limitée.

C’est un smartphone mince, avec des performances exceptionnelles, un excellent appareil photo arrière et un écran pour profiter de séries, de films et de vidéos en haute définition. De plus, cette version « de base » dispose d’une mémoire suffisante. C’est l’un des meilleurs téléphones POCO avec la 5G que vous pouvez avoir en 2023. Allez-vous manquer cette excellente offre ?

Obtenez un téléphone haut de gamme pas cher pour peu d’argent

L’une des grandes caractéristiques des téléphones POCO haut de gamme pas cher est leur conception robuste. Dans ce modèle, nous avons un boîtier en policarbonate épais de seulement 7,9 mm et un poids de 181 grammes. Pour avoir un écran de grande taille, il est très compact et léger. Son châssis est également résistant à la poussière et aux éclaboussures d’eau avec une certification IP53.

À l’intérieur, se cache un puissant processeur Snapdragon 7+ Gen 2 de Qualcomm. Ce modèle est livré avec 8 Go de RAM, bien qu’il en existe un autre avec 12 Go. Tous deux partagent une mémoire interne de 256 Go UFS 3.1 et la puce graphique Adreno 725 très performante. Vous pourrez jouer à des jeux avec une charge graphique élevée en toute fluidité.

L’écran de ce POCO F5 est de type Amoled, avec une diagonale de 6,67″ et une résolution Full HD+. Sa fluidité est exceptionnelle grâce à son taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Il a une luminosité maximale de 1000 nits, est compatible avec le HDR10+ et Dolby Vision, et son verre est protégé par le Gorilla Glass 5.

Le système de caméras qui l’accompagne est de très haut niveau, comparé à son prédécesseur ainsi qu’au POCO F5 Pro. Dans ce modèle, nous avons un triple appareil photo arrière avec un stabilisateur optique, composé d’un capteur Omnivision de 64 MP f/1.79, d’un objectif grand angle Sony IMX355 de 8 MP et d’un objectif macro simple. À l’avant, la lentille Samsung de 16 MP prend des selfies impressionnants.

Une caractéristique habituelle des téléphones POCO est la batterie. Dans ce modèle, nous disposons d’une batterie de 5000 mAh avec charge rapide à 67W. L’autonomie est d’environ 2 jours complets, et nous pouvons la recharger complètement en moins de 40 minutes.

Voir l'offre POCO F5 (8/256 Go)

Enfin, je dois mentionner plusieurs ajouts : le lecteur d’empreintes est situé sur le côté, il dispose d’un système de refroidissement interne, de deux haut-parleurs avec un son de grande qualité, et sa mémoire n’est pas extensible. D’autre part, en termes de connectivité, nous avons tout : 5G, NFC, port casque, GPS, Dual SIM, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3.

