Le Samsung Galaxy S24 arrivera avec deux processeurs différents : le PDG de Qualcomm le confirme

Le PDG de Qualcomm a confirmé que seuls les Samsung Galaxy S24 Ultra seront équipés d’une puce signée par l’entreprise. Le reste des téléphones de la famille reviendra aux processeurs Exynos.

La famille Galaxy S reviendra à deux puces différentes.

Nos pires craintes se confirment. Nous avions déjà vu dans des fuites précédentes à quoi ressemblerait le Samsung Galaxy S24 de base et nous avions déjà parlé du retour à la stratégie de processeur double des Coréens pour certains modèles. Ainsi, se terminera la romance que l’Europe a vécu avec la série Galaxy S et ses nouveaux processeurs Snapdragon 8 Gen 2 (réservés jusqu’à présent à d’autres territoires).

Nous pouvons donc dire adieu aux processeurs Qualcomm en Europe, du moins pour le modèle de base et le modèle Plus. Comme le rapporte Sam Mobile, c’est Crisiano Amon, le PDG de Qualcomm, qui l’a confirmé lors d’une réunion interne. Lors de cette réunion, les revenus du dernier trimestre fiscal ont également été annoncés.

Les Snapdragon resteront-ils exclusifs aux S24 Ultra ?

Revenons quelques jours en arrière. Samsung a pratiquement confirmé l’utilisation des Snapdragon 8 Gen 3 pour les S24 Ultra. Cela a soulevé de nombreuses alarmes concernant les modèles de base de la famille, qui sont maintenant confirmées par les paroles du PDG de Qualcomm.

Lors de la confirmation de Samsung, qui a été faite via une vidéo sur YouTube, il a été précisé que les processeurs Snapdragon 8 Gen 3 serviraient à améliorer la technologie ISOCELL Zoom Anyplace présente sur les Samsung Galaxy S24 Ultra. Rien n’a été dit sur le reste des appareils, ni sur l’Exynos 2400 qui arrivera l’année prochaine.

Lors de la réunion dont nous avons parlé au début de l’article, Amon a confirmé que Samsung continuera à utiliser deux puces qui, au lieu de varier selon les territoires, le feront selon les appareils. Après une pause en 2023 pour développer un Exynos plus puissant pour 2024, il semble que cela ne représentera pas une grande concurrence pour les nouveaux Snapdragon.

Cependant, il est logique que le Galaxy S24 Ultra conserve le Snapdragon 8 Gen 3. Après tout, les modèles de base sont conçus pour offrir une bonne expérience à l’utilisateur à un prix d’entrée plus abordable. Étant donné que les nouveaux processeurs de Qualcomm seront plus chers (et que, selon SAMMobile, la série S24 Ultra devrait être la plus vendue), il est logique d’utiliser le processeur comme un argument de vente.

Après tout, nous sommes tous conscients qu’avoir un Snapdragon améliore considérablement les performances et l’efficacité énergétique. Samsung veut que la série Ultra soit la plus vendue de sa famille Galaxy S24, il est donc judicieux d’utiliser le nom et les fonctionnalités de la puce de Qualcomm comme incitatif.