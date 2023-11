Xiaomi bat des records avec les Xiaomi 14 : les premiers téléphones avec HyperOS ont multiplié par six les ventes des Xiaomi 13

Comme vous le savez déjà, le 26 octobre dernier, Xiaomi a présenté en Chine ses nouveaux Xiaomi 14 Pro et Xiaomi 14, les deux premiers appareils à intégrer nativement le nouveau système d’exploitation HyperOS et qui semblent susciter une énorme anticipation sur le marché asiatique lors de leurs premières heures de vente.

En effet, selon Xiaomi lui-même, à travers son profil officiel sur Weibo, ces terminaux battent tous les records de vente haut de gamme de la marque. Apparemment, les ventes par rapport aux Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13 ont augmenté jusqu’à six fois sur la même période, c’est vraiment énorme.

Les téléphones les plus vendus en Chine lors de leurs premières heures de vente en 2023

Sans aucun doute, ce qui est le plus frappant dans cette nouvelle, ce n’est pas seulement qu’elle dépasse largement les chiffres établis par la génération précédente des Xiaomi 13, mais que même les Xiaomi 14 Pro et Xiaomi 14 ont battu le record de ventes et de revenus du premier jour de vente de tous les smartphones en 2023 sur les plateformes de Tmall, JD.com, Douyin et Kuaishou.



Ce record a été atteint dans les quatre premières heures de vente de ces terminaux, tandis que l’augmentation des ventes de six fois par rapport à leur génération précédente a été réalisée dans les cinq premières minutes, ce qui est incroyable surtout si l’on considère que ce sont des téléphones qui commencent à partir de 3 999 yuans, soit environ 518 euros au taux de change, et atteignent un maximum de 6 499 yuans, soit environ 840 euros au taux de change, pour la version la plus chère du Xiaomi 14 Pro.

À la suite de cette nouvelle, Lei Jun, PDG de Xiaomi, a exprimé sa satisfaction via son profil officiel sur Weibo en remerciant tous les utilisateurs pour leur support à ce nouveau lancement. Nous ne savons pas quelle sera la réaction du public une fois ces appareils présentés à l’échelle mondiale, mais il est clair qu’en Chine, ils sont en train de révolutionner le marché et sont très bien accueillis par les clients de la marque qui espèrent que cela se répandra dans le monde entier.

Source | Xiaomi Weibo