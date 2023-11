SEGA annonce un nouveau Sonic exclusif pour Apple Arcade : disponible en téléchargement le 5 décembre

Sonic Dream Team est la nouvelle aventure de Sonic pour les mobiles et sera exclusive au service d’Apple.

Sonic Dream Team est l’un des jeux qui arrivera bientôt sur Apple Arcade

Apple Arcade ne fait pas seulement l’actualité parce qu’il est l’un des services de la société de Cupertino à avoir augmenté son prix, mais nous avons récemment découvert la nouvelle liste des jeux qui s’ajoutent à son catalogue et les nouvelles mises à jour qui arrivent sur d’autres titres déjà disponibles dans le service de jeux mobiles de la pomme croquée. Cependant, ce qui a été remarqué parmi toutes les annonces qui ont été faites, c’est qu’il a été révélé que SEGA va lancer un nouveau jeu vidéo de Sonic, qui est un jeu de plates-formes en 3D et qui sera exclusif à ce service.

Oui, SEGA et Apple ont annoncé Sonic Dream Team, un titre pour mobiles qui arrivera sur Apple Arcade le 5 décembre prochain et dans lequel nous devrons accompagner le célèbre hérisson bleu de la société japonaise et ses amis, Tails, Knuckles et d’autres, pour une fois de plus arrêter le Docteur Eggman et ses nouveaux actes de méchant. Voyons maintenant les détails de ce projet et de la récente annonce d’Apple Arcade.

Sonic Dream Team est la grande nouveauté annoncée parmi les prochaines sorties d’Apple Arcade

La nouvelle aventure de Sonic, comme nous l’avons dit, sera lancée exclusivement sur Apple Arcade le 5 décembre prochain, il est donc peu probable que nous la voyions bientôt sur d’autres appareils, comme les téléphones Android par exemple. « Le nouveau et excitant jeu d’action en 3D de plates-formes suit le méchant Docteur Eggman, qui découvre The Reverie, un ancien dispositif ayant le pouvoir de manifester des rêves dans le monde réel. Rejoignez Sonic et ses amis alors qu’ils naviguent à travers des paysages oniriques tortueux, sauvent leurs amis et mettent fin à la quête du Docteur Eggman pour dominer le monde », c’est ainsi que cette proposition est décrite dans la publication officielle d’Apple.

« Dans le jeu, les joueurs prendront le contrôle de six personnages jouables dynamiques : Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose, Cream et Rouge, chacun ayant des compétences uniques correspondant à leur propre style et personnalité”, ajoutent-ils. Il convient de mentionner que Cream est un personnage jouable pour la première fois depuis des années, nous avons donc là un incitatif supplémentaire pour essayer cette proposition si nous sommes abonnés à Apple Arcade. De plus, il est important de souligner que ce Sonic Dream Team est le cinquième titre de SEGA à arriver sur le populaire service de jeux d’Apple, parmi lesquels nous pouvons trouver Sonic Racing, Samba de Amigo: Party-To-Go et Football Manager 2023 Touch.

Outre tout ce qui concerne Sonic Dream Team, qui sera lancé le 5 décembre en exclusivité sur Apple Arcade, nous devons également parler des autres propositions qui arriveront sur le service dans les prochaines semaines. Disney Dreamlight Valley Arcade Edition sera l’une des nouvelles incorporations et arrivera sur le service le même jour que la nouvelle aventure de Sonic. Football Manager 2024 Touch arrivera également, mais il le fera avant, le 6 novembre ; Knotwords+, qui sera ajouté au service le 3 novembre ; Downwell+, le 17 novembre ; Delicious – Miracle of Life+, le 24 novembre ; et le 5 décembre, en plus, Puzzle & Dragons Story et Turmoil+ arriveront.