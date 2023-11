realme reviendra en grande avec le GT 5 Pro dans le haut de gamme: voici ses caractéristiques

Le futur realme GT 5 Pro est passé par la TENAA et nous a laissé des détails très intéressants, qui nous sont parvenus de la part d’un célèbre tipster.

Image du realme GT Neo 3, dernier haut de gamme de l’entreprise à ce jour.

realme fera son retour dans le haut de gamme avec les épées levées. Après avoir pu tester l’année dernière le realme GT Neo 3 et confirmer qu’il nous avait laissé une très bonne impression, nous avons constaté que la marque chinoise s’apprêtait à lancer un haut de gamme abordable sous la forme du realme GT Neo 6.

Et pourtant, ce que nous apprenons de GizmoChina nous parle d’un retour à la ligne de front des terminaux les plus haut de gamme avec des composants de premier plan grâce au realme GT 5 Pro, dont un processeur Snapdragon 8 Gen 3. Il devrait arriver pour concurrencer des terminaux comme le Xiaomi 14 Pro.

Les caméras du nouveau realme dévoilées

Le responsable de la fuite des détails de ce nouveau realme est le célèbre tipster Digital Chat Station, qui a notamment révélé des détails intéressants sur l’appareil photo que l’on trouvera sur ce realme GT 5 Pro. De plus, l’appareil est passé par la TENAA et nous connaissons déjà son apparence extérieure.

Selon le tipster, le système de caméras à l’arrière comportera un capteur Sony Lytia LYT-T808. Il sera accompagné d’un capteur Sony IMX890 pour des prises de vue à zoom 50 MP et d’une lentille Omnivision OV08D10 pour prendre des photos en grand angle. Ce capteur sera de 8 MP, tandis que la caméra frontale sera dotée d’un capteur de 32 MP, ce qui est déjà courant dans le haut de gamme.

Selon les informations divulguées, le realme GT 5 Pro ne rivalisera pas en photographie avec ses concurrents à armes égales. Cependant, les principaux capteurs photo de ces appareils ont été historiquement très bons. Tellement que les nouveaux OnePlus Open et OPPO Find N3 l’incorporent. Il est prévu que le prochain OnePlus 12 l’aura également.

Par ailleurs, on spécule sur le fait que le realme GT 5 Pro aura un écran OLED de 6,78 pouces avec une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’appareil, en plus du Snapdragon 8 Gen 3 déjà mentionné, pourrait arriver avec la non négligeable capacité de 24 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage interne. On s’attend à ce qu’il dispose d’une énorme batterie de 5 400 mAh. On s’attend également à ce qu’il soit doté d’un capteur d’empreintes sous l’écran et d’une charge rapide de 100 W.