Ce clavier de jeu Razer coûte généralement environ 150 euros et est maintenant disponible à moins de 100 euros sur Amazon

Le clavier de jeu qui bénéficie d’une grande réduction de prix sur Amazon est le Razer Huntsman Tournament Edition.

Le clavier de jeu Razer Huntsman Tournament Edition coûte moins de 100 euros sur Amazon

Pour ceux d’entre vous qui aiment jouer à des jeux vidéo sur leur PC, il est très important d’avoir un équipement bien préparé pour pouvoir profiter des titres les plus exigeants que votre ordinateur peut exécuter. C’est pourquoi vous voulez toujours avoir les meilleures souris, moniteurs et claviers de jeu, mais si ils ne coûtent pas une fortune, c’est encore mieux. Donc, si vous recherchez un nouveau clavier qui vous permettra de profiter de la meilleure expérience de jeu, nous avons maintenant ce Razer Huntsman Tournament Edition, qui a une réduction très intéressante sur Amazon.

Ce clavier de jeu Razer Huntsman Tournament Edition est de petite taille par rapport à d’autres modèles du marché et est généralement vendu au prix d’environ 150 euros dans des stores comme Amazon, PcComponentes et MediaMarkt. Cependant, dans tous ces stores, nous pouvons constater que le prix de ce clavier a été réduit avec différentes remises, mais c’est sur Amazon que nous trouvons la meilleure offre, en vérité.

Ce clavier de jeu Razer Huntsman Tournament Edition bénéficie d’une réduction de 38% sur Amazon

En ce qui concerne ce dispositif, il est proposé dans le store mentionné avec une réduction de 38% et une économie d’environ 57 euros, ce qui est une économie plus qu’intéressante. En d’autres termes, ce clavier de jeu Razer Huntsman Tournament Edition coûte maintenant 93 euros sur Amazon grâce à l’excellente offre qui nous est proposée par ce store, où ce périphérique a une évaluation de 4,6 étoiles. De plus, n’oubliez pas que si vous êtes membre d’Amazon Prime, vous pourrez bénéficier de la livraison gratuite et rapide, et le recevoir dès demain si vous décidez de l’acheter maintenant.

Comme nous l’avons dit, ce clavier de jeu Razer Huntsman Tournament Edition est un peu plus petit et donc plus léger que d’autres que l’on peut trouver sur le marché, ce qui lui permet de prendre moins de place, ce qui est souvent très positif pour pouvoir le transporter plus facilement, par exemple. D’autre part, étant conçu pour jouer à des jeux vidéo, ce clavier ne dispose pas de pavé numérique sur le côté droit. De plus, il s’agit d’un clavier filaire avec USB-C, ce qui évite les problèmes de latence, fabriqué avec une double couche de PBT pour offrir une plus grande résistance, grâce à sa robustesse et à sa finition mate.

Ce clavier dispose de switchs optiques qui offrent une réponse rapide et immédiate avec une activation de 1 mm, ainsi que d’une mémoire capable de stocker jusqu’à 5 profils de configuration avec leurs paramètres personnalisés via le stockage cloud. De plus, il convient de mentionner que ce dispositif a une durée de vie de 100 millions d’appuis. Cela dit, il ne reste plus qu’à rappeler que ce clavier de jeu Razer Huntsman Tournament Edition est vendu au prix de 93 euros sur Amazon grâce à l’offre que nous vous avons présentée dans cet article.

