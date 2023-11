Cette montre ultrarésistante avec processeur Qualcomm bénéficie d’une réduction historique pour une durée limitée.

Plus de 70 euros de réduction sur une montre ultra-résistante avec 2 écrans, système d’exploitation Wear OS et une autonomie tout simplement phénoménale.

La montre intelligente en promotion est prête à survivre dans les conditions les plus extrêmes.

Amazon facilite l’achat de l’une des meilleures montres intelligentes du marché en faisant chuter le prix de la TicWatch Pro 5. Ce smartwatch ultra-résistant ne bénéficie pas d’une réduction ordinaire, car il atteint son prix le plus bas de tous les temps avec une baisse sans précédent. Son prix d’origine est de 359,99 euros, mais vous pouvez maintenant l’acheter pour seulement 287,99 euros sur Amazon en cochant simplement la case « Appliquer le coupon de 72€ ».

En résumé, cette opportunité d’Amazon vous permet d’obtenir une montre intelligente extrêmement avancée en termes de fonctionnalités à un prix bien inférieur. Il vous suffit de cocher cette case et de procéder à l’achat. Cependant, gardez à l’esprit que la réduction se termine le vendredi 3 novembre, vous ne pouvez donc pas attendre longtemps pour en profiter. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous recevrez la TicWatch Pro 5 chez vous le lendemain.

Cette smartwatch est également proposée au même prix de 287,99 euros sur la boutique officielle de Mobvoi. Cependant, elle n’est pas disponible chez d’autres distributeurs tels que PcComponentes ou MediaMarkt, nous l’avons vérifié. Il s’agit d’une montre intelligente au design ultra-résistant, avec 2 écrans, un processeur Qualcomm et une autonomie impressionnante. Ce n’est qu’un aperçu, car il vous offrira bien plus une fois que vous l’aurez à votre poignet.

Achetez la TicWatch Pro 5 à son prix le plus bas de tous les temps

Avant d’acheter la TicWatch Pro 5, vous devez d’abord choisir entre le modèle noir et le modèle sable. Peu importe celui que vous choisissez, vous obtiendrez une montre intelligente prête à survivre à toutes vos aventures, même les plus extrêmes. Elle est résistante à l’eau, aux températures élevées, à l’humidité et à de nombreux autres dangers, vous pourrez donc la porter en toute confiance à votre poignet sans craindre de l’endommager.

En fonction de l’utilisation que vous prévoyez d’en faire, vous pouvez choisir entre les 2 écrans qu’elle intègre. Si vous l’utilisez normalement, vous profiterez pleinement de son écran AMOLED couleur avec une résolution de 466 x 466 pixels. Les images sont parfaitement visibles même en extérieur. Si vous préférez prolonger son autonomie pendant des semaines, optez pour l’option de l’écran FSTN en noir et blanc. Celui-ci affiche uniquement les données essentielles dans le but d’économiser la batterie.

Le processeur de la smartwatch est le Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, qui garantit des performances exceptionnelles. Le plus important est que le système d’exploitation est Wear OS, ce qui multiplie les fonctionnalités de l’appareil. Vous pouvez l’utiliser pour suivre les directions sur Google Maps, écouter de la musique avec Spotify ou payer vos achats avec Google Wallet. Il vous suffit d’accéder au Play Store et de télécharger les applications dont vous avez besoin.

Parmi ses fonctionnalités les plus utiles, on trouve également les appels téléphoniques via Bluetooth, qui vous permettent de communiquer depuis votre montre sans sortir votre téléphone de votre poche. Avec cette TicWatch Pro 5, vous pouvez également lire les notifications de votre téléphone, consulter les informations météorologiques et suivre toutes vos activités physiques. En plus des nombreux modes sportifs différents, elle est équipée d’un GPS très précis qui enregistrera votre position en permanence.

➡️ Voir l’offre TicWatch Pro 5

La TicWatch Pro 5 montre également sa qualité à travers ses outils de santé, notamment avec un capteur de température corporelle intégré. Cependant, son excellente autonomie est encore plus remarquable, avec une énorme batterie de 628 mAh qui dure jusqu’à 4 jours en utilisation intense. Si vous activez l’écran à faible consommation, la batterie durera des semaines, voire des mois.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Bien que cette marque ne soit pas aussi connue que Samsung ou Garmin, vous pouvez être sûr qu’avec la TicWatch Pro 5, vous obtenez l’une des montres intelligentes les plus qualitatives. N’oubliez pas d’activer la case « Appliquer le coupon de 72€ » avant le 3 novembre pour obtenir la smartwatch pour seulement 287,99 euros sur Amazon.

