C’est officiel : le nouveau POCO C65 est une réalité et nous connaissons déjà ses prix, sa date de commercialisation et ses premières spécifications.

Nous n’avions pas eu de nouveaux produits POCO orientés vers le marché mondial depuis un certain temps, mais heureusement, la société asiatique vient d’annoncer via son profil officiel sur X que le nouveau POCO C65 sera présenté le 5 novembre prochain, un terminal d’entrée de gamme dont nous connaissons déjà les premières caractéristiques.

En réalité, la marque elle-même a annoncé que cet appareil aura différentes versions de RAM et de stockage pour choisir entre 6 et 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne, avec des prix allant de 109 à 129 dollars, il s’agit donc d’un produit assez économique compte tenu des performances qu’il offre.

Processeur MediaTek avec un appareil photo principal de 50 MP

Comme vous pouvez le voir sur l’affiche promotionnelle publiée par POCO, ce C65 sera un appareil très similaire à d’autres propositions de la marque en termes de design, bien que dans ce cas, nous aurons des couleurs assez vives comme le violet ou le vert qui lui donnent une touche très personnelle.



De plus, nous voyons curieusement un module de caméras qui abrite trois capteurs, bien que, du moins pour le moment, nous sachions seulement que l’appareil photo principal a une résolution de 50 MP. Les spécifications des deux autres caméras n’ont pas été confirmées, mais compte tenu du prix du produit, nous ne pouvons pas nous attendre à des capteurs de haute qualité, loin de là.

D’autre part, POCO a également confirmé que le processeur responsable de gérer l’ensemble sera le célèbre MediaTek Helio G85, un processeur octa-core avec deux cœurs Cortex A75 à 2 GHz et six autres cœurs Cortex A55 fonctionnant à 1,8 GHz, des chiffres plutôt décents compte tenu du fait que nous n’allons pas avoir à investir beaucoup d’argent dedans.

En ce qui concerne le reste des spécifications, la seule chose que nous pouvons souligner est que le téléphone dispose d’une prise jack de 3,5 mm sur le dessus, mais en dehors de cela, nous n’avons pas plus d’informations confirmées par la société. Par conséquent, il ne nous reste plus qu’à attendre le 5 novembre prochain pour pouvoir le découvrir en détail et surtout, savoir s’il sera disponible en France dès le départ ou si nous devrons attendre.

Source | POCO sur X