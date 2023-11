Apple vient de supprimer le plan le moins cher d’Apple Music

L’Apple Music Voice a eu une durée de moins de deux ans.

Apple Music Voice est abandonné par Apple

Apple vient de supprimer son plan le moins cher d’Apple Music. Connue -ou pas- sous le nom d’Apple Music Voice, cette offre moins chère pour le service de streaming musical d’Apple a été annoncée le 18 octobre 2021 par Apple, dans le but de rendre son service musical plus accessible. La particularité de l’Apple Music Voice ? Il ne fonctionnait qu’à la voix.

L’Apple Music Voice a duré moins de deux ans

Dans un document de support de l’entreprise, Apple a annoncé que l’Apple Music Voice ne sera plus une réalité à partir de novembre. Selon Apple, ils se concentrent sur l’offre de la meilleure expérience aux utilisateurs avec des fonctionnalités telles que Apple Music Sing, l’audio spatial et plus encore. Par conséquent, le plan vocal d’Apple Music n’avait plus sa place.

Apple indique également dans le document de support que les abonnés existants (il doit y en avoir certains) pourront continuer à profiter de l’Apple Music Voice jusqu’à la fin de leur abonnement et une fois cet abonnement terminé, ils perdront l’accès à celui-ci. La vraie raison n’est pas claire, mais Apple affirme également que les plans disponibles fonctionnent également bien avec Siri.

L’Apple Music Voice avait un prix de 4,99 euros par mois et était conçu pour permettre aux utilisateurs d’accéder à Apple Music avec Siri. Un plan qui a été annoncé en octobre et lancé en décembre 2021 dans le cadre du lancement de iOS 15.2. Fait curieux, il est possible qu’il y ait de nouvelles fonctionnalités lancées ce mois de décembre, comme les listes partagées ou la liste de favoris dans le cadre d’iOS 17.2.

L’Apple Music Voice était utilisé via la voix et Siri. Bien qu’il soit possible d’accéder au catalogue de plus de 100 millions de chansons de la plateforme de streaming musical d’Apple, il est vrai qu’il manquait certaines fonctionnalités présentes dans d’autres plans, telles que la possibilité de télécharger des chansons ou de profiter de l’audio spatial.