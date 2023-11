Tu peux maintenant acheter le nouveau Apple Pencil avec USB-C

Tel que promis par l’entreprise, le nouveau Apple Pencil USB-C est désormais disponible à l’achat.

Image promotionnelle du nouveau Apple Pencil USB-C

Le nouveau Apple Pencil USB-C a été lancé il y a quelques semaines, suite à une rumeur de dernière minute selon laquelle il arriverait sans aucun iPad. Dans le but d’être un peu plus abordable que les autres modèles de la gamme, l’Apple Pencil USB-C a un prix plus réduit et est beaucoup plus compatible avec les iPad. Tel que promis par l’entreprise, il peut désormais être acquis sur l’Apple Store.

Les nouveautés de l’Apple Pencil USB-C

Malgré quelques limitations par rapport à la deuxième génération, l’Apple Pencil avec USB-C présente également des similitudes qui méritent d’être prises en compte. En voici quelques-unes :

Sensibilité à l’inclinaison : l’Apple Pencil USB-C ajoute également cette fonctionnalité présente sur les autres modèles. Une fonction qui permet, entre autres, un meilleur contrôle des traits.

: l’Apple Pencil USB-C ajoute également cette fonctionnalité présente sur les autres modèles. Une fonction qui permet, entre autres, un meilleur contrôle des traits. Fixation magnétique : l’Apple Pencil USB-C possède une finition mate et un côté plat permettant de se fixer à l’iPad. Il se fixe uniquement, il ne se charge pas. Cette caractéristique est présente sur l’Apple Pencil 2 (qui peut effectivement se charger) et absente sur l’Apple Pencil 1.

: l’Apple Pencil USB-C possède une finition mate et un côté plat permettant de se fixer à l’iPad. Il se fixe uniquement, il ne se charge pas. Cette caractéristique est présente sur l’Apple Pencil 2 (qui peut effectivement se charger) et absente sur l’Apple Pencil 1. Compatibilité avec le hover : une fonction qui nous permet d’interagir avec l’iPad sans avoir besoin de toucher l’écran, fonction également présente sur l’Apple Pencil 2.

De plus, l’un des aspects qui le rend notable est sa compatibilité avec de nombreux iPad compatibles. Voici tous les iPad avec lesquels le nouveau Apple Pencil est compatible :

iPad Pro 12,9 pouces (3e, 4e, 5e et 6e génération)

iPad Pro 11 pouces (1re, 2e, 3e et 4e génération)

iPad Air (4e et 5e génération)

iPad mini (6e génération) et iPad (10e génération)

La société à la pomme a déclaré qu’il serait possible de le commander début novembre, et cela s’est concrétisé. Le nouveau Apple Pencil peut désormais être précommandé et commencera à être livré la semaine prochaine.