Scarlett Johansson poursuit le créateur d’une application utilisant l’IA pour cloner sa voix et son image

L’actrice poursuit en justice le créateur d’une application qui a cloné sa voix à l’aide de l’IA pour une publicité.

L’avocat de Scarlett Johansson affirme qu’ils utiliseront tous les moyens à leur disposition.

Il était inévitable qu’il y ait des problèmes juridiques liés à la clonage de voix d’acteurs et de chanteurs. Cela est confirmé par la plainte déposée par Scarlett Johansson contre le créateur d’une application IA qui a cloné sa voix pour une publicité. Dans cette publicité, l’actrice invite les spectateurs à essayer l’application, mais ce n’est pas elle, sa voix est générée par l’IA.

« Nous agirons avec tous les moyens légaux à notre disposition »

Ce spot a été diffusé sur Twitter et durait 22 secondes. Il montrait d’abord Johansson en coulisses pendant le tournage de ‘Black Widow’, où elle dit « Salut les gars ? Je suis Scarlett et je veux que vous veniez avec moi ». Juste après, la caméra s’éloigne de l’actrice pendant que sa voix clonée affirme: « ce n’est pas limité aux avatars. Vous pouvez également créer des images, des textes et même vos propres vidéos IA. Je ne pense pas que vous devriez passer à côté », en référence à l’application appelée « Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar ».

En bas de la vidéo, on pouvait lire un petit texte disant: « Images produites par Lisa AI. Rien à voir avec cette personne », en référence à Johansson. Cependant, cet avertissement n’a pas empêché l’équipe juridique de l’actrice, nominée deux fois aux Oscars, de poursuivre en justice le créateur de l’IA pour avoir utilisé son nom et son image. « Nous ne prenons pas ces choses à la légère. Selon notre procédure habituelle dans ces circonstances, nous agirons avec tous les moyens légaux à notre disposition« , a déclaré son avocat, Kevin Yorn.

L’application a été téléchargée plus d’un million de fois sur Google Play, et il semble que le buzz créé autour l’a promue. Elle permet de créer des avatars en imitant l’apparence d’une personne et en utilisant différents styles artistiques. Malgré un nombre impressionnant de téléchargements, elle n’a obtenu qu’une évaluation de 2,1 étoiles sur 5.

En dehors de cette affaire, L’IA a ouvert un débat sur l’utilisation d’éléments propres aux artistes, tels que leur apparence et surtout leur voix. Le secteur musical en est déjà affecté, il est désormais possible de créer des versions de chansons interprétées par d’autres artistes, comme Starboy, la chanson de The Weeknd, par Taylor Swift. D’autre part, des plateformes comme YouTube développent des outils pour accomplir cette tâche de manière légale.