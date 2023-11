YouTube empêche désormais l’utilisation de bloqueurs de publicités dans le monde entier

YouTube a annoncé son plan pour mettre fin aux bloqueurs de publicités en mai 2023, mais ce n’est qu’en novembre de la même année qu’il a été mis en place. Les bloqueurs de publicités sur YouTube ne fonctionnent pas, en réalité, ils empêchent le visionnage des vidéos de la plateforme afin de pousser les utilisateurs à les désinstaller ou à payer pour YouTube Premium.

Les mesures prises par YouTube sont drastiques et incluent des actions telles que la mise en pause du lecteur vidéo de YouTube jusqu’à ce que l’utilisateur désactive le bloqueur de publicités. Mais ce n’est pas tout, dans d’autres cas, des messages apparaissent indiquant aux utilisateurs qu’ils doivent désactiver le bloqueur de publicités pour voir le contenu.

Alors que les tests de YouTube pour mettre un terme aux bloqueurs de publicités étaient en cours dans certaines régions, ils sont maintenant déployés de manière globale. Les utilisateurs ont exprimé leurs plaintes à la plateforme et le forum Reddit consacré à YouTube est rempli de captures d’écran montrant des messages de YouTube indiquant que les vidéos ne pourront pas être visionnées tant que le bloqueur de publicités n’est pas désactivé.

Le motif derrière la mesure de YouTube est clair: les publicités rapportent de l’argent à la plateforme. La société souhaite obtenir le maximum de revenus possibles, même au détriment de l’expérience des utilisateurs. De plus, ce changement vise également à promouvoir YouTube Premium.

This is very SURPRISING!

I am not using any Ad-Blocker. This is the default Microsoft Edge settings which blocks trackers. YouTube is not only flagging Ad-Blockers but also browsers like MS Edge, Brave browser, etc. Any thoughts, bros????

I don’t have problems with ads, my whole… pic.twitter.com/GU398DNlHK

— Pratik Rai (@praaatiiik) 1 Novembre, 2023