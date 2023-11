YouTube Premium augmente de prix dans ces 7 pays

Tous les plans YouTube Premium augmentent leur coût en Autriche, Allemagne, Pologne, Turquie, Chili, Argentine et Australie.

YouTube Premium, l’abonnement payant du service de streaming vidéo de Google

YouTube reste l’une des plates-formes de streaming les plus populaires aujourd’hui, en partie grâce à son mode de paiement, YouTube Premium, qui a reçu de nouvelles fonctionnalités au cours des derniers mois, comme un nouveau mode de visualisation « spécial » en 1080p HD qui vous permet de regarder des vidéos avec une meilleure qualité.

Cependant, comme d’habitude, l’ajout de nouvelles fonctionnalités à YouTube Premium s’accompagne d’une augmentation de son coût, et ainsi, après que l’augmentation des prix de l’abonnement payant de YouTube ait été lancée aux États-Unis en juillet, elle commence maintenant à se déployer dans 7 autres pays d’Europe, d’Amérique du Sud et d’Océanie.

L’augmentation des prix de YouTube Premium commence à arriver en Europe

Comme confirmé par le média spécialisé 9to5Google, depuis hier, tous les plans de YouTube Premium et YouTube Music, y compris les plans individuels, familiaux et étudiants, ont augmenté leur prix en Autriche, Allemagne, Pologne, Turquie, Chili, Argentine et Australie.

Par exemple, en Australie, l’abonnement individuel à YouTube Premium coûte désormais 16,99 dollars australiens, mais cette augmentation ne s’applique pour l’instant qu’aux nouveaux abonnés, car les clients actuels conserveront leur prix actuel, réduit, pendant au moins trois mois supplémentaires.

Dans l’e-mail que Google a envoyé à ses clients dans ces pays, YouTube affirme ne pas « prendre ces décisions à la légère » et que cette augmentation de prix lui permettra de « continuer à améliorer Premium et de soutenir les créateurs et les artistes que vous regardez sur YouTube ».

Il est curieux que, au lieu d’augmenter le prix de YouTube Premium dans tous les pays d’une région ou de plusieurs régions en même temps, le géant G ait décidé de déployer cette augmentation de prix, de manière progressive, dans certains pays d’Europe, d’Amérique du Sud et d’Océanie.

Quoi qu’il en soit, cela constitue une étape préalable à l’arrivée définitive de cette augmentation de prix de YouTube Premium en France, ce qui se produira, très probablement, dans les prochaines semaines.