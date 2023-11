Le Galaxy S23 de 256 Go a une réduction difficile à refuser

Le terminal haut de gamme de Samsung est moins cher que jamais dans sa version avec le plus grand stockage.

Le Samsung Galaxy S23 est l’un des téléphones les plus puissants du marché et dispose d’un appareil photo incroyable.

Il ne reste que quelques mois avant le lancement de la nouvelle famille de terminaux Galaxy S, et c’est généralement le moment de se procurer le meilleur de la génération précédente. Aujourd’hui, vous pouvez acheter le fantastique Samsung Galaxy S23, dans sa version 256 Go, pour 715 euros sur Amazon tandis que sur le site officiel il est à 779 euros pour la même édition.

Si vous voulez avoir un téléphone haut de gamme, récemment mis à jour vers Android 14 de manière officielle, avec l’un des meilleurs appareils photo du marché actuel et une taille parfaite pour une utilisation à une main, c’est le moment. Le Galaxy S23 vous offre une qualité de matériaux, de matériel et de mises à jour pendant de nombreuses années.

Achetez l’un des meilleurs haut de gamme de l’année

Samsung s’est toujours démarqué dans le haut de gamme, et il le fait maintenant de manière exemplaire dans le milieu de gamme avec de très bons terminaux. Mais le haut de gamme est son terrain naturel et avec ce Galaxy S23, il propose un matériel haut de gamme, un excellent appareil photo avec 133 points dans le test DxOMark et une taille parfaite qui en réalité l’un des meilleurs grip dans un smartphone aujourd’hui.

Nous parlons d’un téléphone qui a un corps en verre et aluminium d’une épaisseur de seulement 7,6 mm et un poids de 168 grammes. Il est très léger, avec de très bonnes finitions et compact, seulement 146,3 mm de hauteur. Il est également résistant à l’eau et à la poussière avec une certification IP68 comme il se doit pour un haut de gamme premium.

Son écran est également compact avec 6,1 pouces de diagonale et une technologie Amoled. Il a une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement variable de 48-120 Hz et une luminosité spectaculaire allant jusqu’à 1750 nits. Son écran est protégé par Gorilla Glass Victus 2 et est compatible avec HDR10+, ce qui lui confère un contraste et des couleurs très vives.

La bête qui se cache à l’intérieur est le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, un processeur 4 nm qui fonctionne à 3,2 GHz et intègre la puce graphique Adreno 740. De plus, cette version est équipée de 8 Go de RAM et d’un stockage interne non extensible de 256 Go de type UFS 4.0. Il dépasse ainsi les 1 400 000 points sur Antutu.

Un autre aspect important est la photographie. À l’arrière, nous avons un triple appareil photo avec stabilisateur optique composé d’un capteur Samsung GN5 de 50 MP f/1.8, d’un grand angle Sony de 12,2 MP et d’un téléobjectif Samsung de 10 MP avec un zoom optique 3x. Il peut enregistrer en 4K et 8K et zoomer jusqu’à 30x en numérique. Quant à l’appareil photo selfie de 12 MP, c’est une très bonne lentille signée Samsung.

➡️ Voir l’offre Samsung Galaxy S23 (8/256 Go) + chargeur 45W

Étant donné qu’il s’agit d’un terminal très compact et fin, il intègre une batterie de 3900 mAh. Cela peut sembler peu, mais cela nous donnera une autonomie de plus de 24 heures sans problème. De plus, il bénéficie d’une charge rapide de 25W, d’une charge sans fil de 10W et d’une charge inversée. Enfin, il dispose d’une connectivité complète : 5G, NFC, Bluetooth 5.3, WiFi 6, double SIM et GPS.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et des services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez le canal des bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.