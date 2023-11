EarFun Free Pro 3 – Bien plus qu’un son exceptionnel

Je ne suis pas le premier à le dire, mais les bons écouteurs sans fil deviennent bon marché, et les écouteurs sans fil bon marché deviennent bons. Prenez par exemple les EarFun Free Pro 3. Cette paire d’écouteurs sans fil est proposée au prix de 80 dollars US, mais elle offre plus de valeur que certains des écouteurs Bluetooth haut de gamme disponibles.

Les écouteurs EarBuds Free Pro 3 disposent de Snapdragon Sound, de la prise en charge de l’aptX, de la recharge sans fil, du Bluetooth Multipoint et même de fonctionnalités encore plus excitantes. Vous obtenez tout cela à un prix largement abordable.

Principales caractéristiques des EarFun Free Pro 3

Si vous n’êtes pas familiarisé avec EarFun, la marque est connue pour offrir des solutions audio offrant un excellent rapport qualité-prix. Mais, à mon test, le Free Pro 3 doit être la meilleure proposition de la marque. Il offre beaucoup pour son prix demandé.

Connectivité sans fil avancée et performances sonores

Les écouteurs EarFun Free Pro 3 misent tout sur de nouvelles fonctionnalités. Ils sont équipés de Qualcomm Snapdragon Sound, ce que l’on ne voit pas souvent dans des écouteurs sans fil vendus à moins de 100 dollars US. Associés au codec Bluetooth aptX Adaptive, ces écouteurs se démarquent en offrant un son hi-fi.

En plus de cela, le Free Pro 3 est équipé du Bluetooth 5.3. Grâce à cela, vous bénéficiez d’une portée sans fil améliorée et d’une connectivité sans fil hautement fiable. Cette norme Bluetooth apporte également le Bluetooth Multipoint. Avec cela, vous pouvez connecter les écouteurs à plusieurs appareils en même temps.

Le plus intéressant est que l’EarFun Free Pro 3 propose le mode aptX « Games ». Ce protocole sans fil vise à offrir une expérience audio sans décalage, ce qui est assez important pour les jeux compétitifs.

EarFun affirme que ses nouveaux écouteurs sans fil offrent « le plus haut niveau de qualité audio sans fil et de connectivité ». Et compte tenu de ce que le Free Pro 3 propose, il semble qu’EarFun ne ment pas avec cette affirmation.

Cela dit, vous avez également un contrôle total sur le profil sonore du Free Pro 3. Son application compagnon vous permet de jouer avec l’égaliseur. Vous pouvez également modifier d’autres paramètres des écouteurs, notamment les commandes gestuelles tactiles.

Performances améliorées en matière de réduction de bruit actif (ANC) et d’appels

EarFun n’a rien négligé en ce qui concerne le département de la réduction active du bruit (ANC) du Free Pro 3. Les écouteurs sont dotés de la technologie propriétaire QuietSmart d’EarFun. Avec six microphones, ce système ANC peut vous isoler correctement des bruits environnants.

Pour être précis, EarFun affirme que les écouteurs peuvent réduire les bruits indésirables jusqu’à 43 dB. Ils disposent même d’un mode anti-bruit du vent. Vous ne souhaitez pas couper le monde ? Le Free Pro 3 dispose également d’un mode de transparence. Ce mode vous permet de rester pleinement conscient de votre environnement.

De plus, l’EarFun Free Pro 3 dispose de la voix aptX. Cette fonctionnalité offre une transmission vocale de meilleure qualité, vous permettant de passer des appels téléphoniques même dans des environnements difficiles.

Autonomie de la batterie, construction et confort du Free Pro 3

L’EarFun Free Pro 3 offre une autonomie de batterie impressionnante. Une fois la batterie pleine, vous pouvez profiter jusqu’à 33 heures de lecture. Les écouteurs seuls offrent jusqu’à 7,5 heures d’autonomie, tandis que l’étui de chargement peut offrir 25,5 heures de lecture. Et pour la recharge, vous pouvez utiliser le port USB-C ou la fonction de chargement sans fil.

De plus, le Free Pro 3 est doté de la norme IPX5, ce qui signifie que vous pouvez porter les écouteurs en toute sécurité lors de vos activités de plein air. De plus, comme les écouteurs ont une forme ergonomique, vous pouvez les porter pendant des heures sans rencontrer de problèmes de confort. Dans l’ensemble, cette paire d’écouteurs est un bon choix !

➡️ Voir l’offre sur les EarFun Free Pro 3